Таліби склали чорний список прихильників колишньої влади - ЗМІ

Афганські таліби почали складати чорний список людей, які працювали на ключових посадах за попередньої влади або співпрацювали з військовослужбовцями США та інших країн НАТО. Про це повідомило в четвер, 19 серпня, агентство Reuters з посиланням на експертну доповідь, укладену для ООН Норвезьким центром глобального аналізу (RHIPTO).

"Таліби активізують полювання на всіх представників і прихильників поваленого режиму, а в разі невдачі ціллю стають їхні сім'ї. Вони заарештовують їх і карають згідно з власною інтерпретацією законів шаріату ... Особливий ризик існує для осіб, що займали ключові позиції в армії, поліції й слідчих підрозділах", - йдеться в повідомленні. Зокрема, в чорному списку опинилися багато хто з тих, хто тепер перебуває в аеропорту Кабула в надії на евакуацію.

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За даними Deutsche Welle, радикальний ісламістський рух "Талібан" цілеспрямовано шукає з метою розправи й журналістів. У Кабулі та провінціях бойовики руху приходили з обшуками в будинки родичів як мінімум трьох співробітників медіакомпанії. На заході Афганістану 19 серпня таліби вбили одного близького родича журналіста DW і тяжко поранили іншого. Бойовики шукали журналіста, який нині вже в Німеччині. Інші його родичі змогли врятуватися в останній момент і зараз змушені ховатися від переслідувачів.

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