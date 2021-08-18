 Таліби склали чорний список прихильників колишньої влади - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Таліби склали чорний список прихильників колишньої влади - ЗМІ

Бойовики "Талібану" хочуть розправитися з журналістами та тими, хто займав ключові посади в армії, поліції й слідчих підрозділах, кажуть експерти.

Таліби в Кабулі

Таліби в Кабулі

Афганські таліби почали складати чорний список людей, які працювали на ключових посадах за попередньої влади або співпрацювали з військовослужбовцями США та інших країн НАТО. Про це повідомило в четвер, 19 серпня, агентство Reuters з посиланням на експертну доповідь, укладену для ООН Норвезьким центром глобального аналізу (RHIPTO).

"Таліби активізують полювання на всіх представників і прихильників поваленого режиму, а в разі невдачі ціллю стають їхні сім'ї. Вони заарештовують їх і карають згідно з власною інтерпретацією законів шаріату ... Особливий ризик існує для осіб, що займали ключові позиції в армії, поліції й слідчих підрозділах", - йдеться в повідомленні. Зокрема, в чорному списку опинилися багато хто з тих, хто тепер перебуває в аеропорту Кабула в надії на евакуацію.

Читайте також: В Афганістані кілька осіб загинуло під час акцій протесту проти талібів

За даними Deutsche Welle, радикальний ісламістський рух "Талібан" цілеспрямовано шукає з метою розправи й журналістів. У Кабулі та провінціях бойовики руху приходили з обшуками в будинки родичів як мінімум трьох співробітників медіакомпанії. На заході Афганістану 19 серпня таліби вбили одного близького родича журналіста DW і тяжко поранили іншого. Бойовики шукали журналіста, який нині вже в Німеччині. Інші його родичі змогли врятуватися в останній момент і зараз змушені ховатися від переслідувачів.

Читайте також: Найгірші очікування афганських жінок після приходу талібів

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


DW.COM

ЄС, США та ще 19 країн вимагають від "Талібану" гарантувати права жінок

Афганські жінки і дівчатка заслуговують жити в безпеці та з гідністю, заявили 20 країн та Євросоюз. Вони запевняють, що готові надавати підтримку, аби голоси жінок в Афганістані було почуто.  

Також за темою

Taliban soldiers are pictured at the entrance of Afghanistan's international airport in Kabul on Aug. 17, 2021, two days after the Taliban swept into the capital. (Kyodo)

Тиснява поблизу аеропорту Кабула: щонайменше 17 поранених 18.08.2021

Внаслідок активізації дій західних країн щодо евакуації співробітників дипломатичних місій дедалі більше афганців воліють потрапити в аеропорт Кабула. Місцевих закликають не прямувати до аеропорту без паспорта й візи.

A man holds the flag of Afghanistan during a protest in Jalalabad on Wednesday, Aug. 18, 2021. Taliban militants have attacked protesters in eastern Afghanistan who dared to take down their banner and replace it with the country’s flag. At least one person was killed in the attack that fueled fears about how the insurgents would govern this fractious nation. (AP Photo)

В Афганістані кілька осіб загинуло під час акцій протесту проти талібів 19.08.2021

Одразу в кількох містах Афганістану відбулися акції протесту проти талібів у День незалежності країни. Повідомляється про жертви, які могли спричинити постріли талібів або тиснява.

Taliban-Kämpfer sitzen und stehen in einem Raum des afghanischen Präsidentenpalastes. Nur wenige Stunden nach der Flucht des afghanischen Präsidenten Ghani haben Kämpfer der militant-islamistischen Taliban den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul eingenommen. +++ dpa-Bildfunk +++

Зміна влади в Афганістані: хто такі таліби 18.08.2021

Радикальне ісламістське угруповання "Талібан" захопило владу в Афганістані. Що треба знати про керівні структури афганських ісламістів, їхню історію і те, чого від них можна тепер чекати - у статті DW.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель і Володимир Путін (архівне фото)

Що Меркель скаже Путіну і Зеленському на прощання

У кінці свого правління канцлерка ФРН Меркель їде до Москви і Києва.  

У лютому 2018 року в Гераті почалася прокладка газопроводу ТАПІ, який таліби хочуть тепер добудувати

Бізнес з "Талібаном": чим цікавий Афганістан

Нова влада в Кабулі зароблятиме не тільки на опіумі. На чому ще?  