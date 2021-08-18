Бойовики "Талібану" вбили родича журналіста DW

На заході Афганістану бойовики "Талібану" вбили одного і тяжко поранили ще одного близького родича журналіста DW, повідомило в четвер, 19 серпня, керівництво медіакомпанії. За його даними, "Талібан" шукав журналіста, який зараз вже перебуває в Німеччині. Як повідомила компанія, інші його родичі змогли врятуватися в останній момент і зараз змушені переховуватися від переслідувачів.

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limburg) засудив цей злочин і закликав уряд Німеччини до рішучих дій. "Вбивство родича одного з наших співробітників "Талібаном" показує, наскільки небезпечно журналістам і їхнім сім'ям перебувати в Афганістані зараз", - сказав він. Судячи з всього, "Талібан" цілеспрямовано шукає журналістів. За даними DW, у Кабулі і провінціях бойовики приходили з обшуками в будинки родичів як мінімум трьох співробітників медіакомпанії.

DW разом з іншими німецькими ЗМІ у відкритому листі закликала уряд ФРН підготувати екстрену візову програму для місцевих журналістів, які працювали в Афганістані для німецьких видань, а також членів їхніх сімей.