 Бойовики ″Талібану″ вбили родича журналіста DW | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2021

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Бойовики "Талібану" вбили родича журналіста DW

DW разом з іншими ЗМІ закликала уряд Німеччини видати в екстреному порядку візи місцевим журналістам, які працювали для німецьких видань, і їхнім сім'ям, аби вони могли покинути країну, захоплену "Талібаном".

Бойовики Талібану в Кабулі

Бойовики "Талібану" в Кабулі

На заході Афганістану  бойовики "Талібану" вбили одного і тяжко поранили ще одного близького родича журналіста DW, повідомило в четвер, 19 серпня, керівництво медіакомпанії. За його даними, "Талібан" шукав журналіста, який зараз вже перебуває в Німеччині. Як повідомила компанія, інші його родичі змогли врятуватися в останній момент і зараз змушені переховуватися від переслідувачів.

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limburg) засудив цей злочин і закликав уряд Німеччини до рішучих дій. "Вбивство родича одного з наших співробітників "Талібаном" показує, наскільки небезпечно журналістам і їхнім сім'ям перебувати в Афганістані зараз", - сказав він. Судячи з всього, "Талібан" цілеспрямовано шукає журналістів. За даними DW, у Кабулі і провінціях бойовики приходили з обшуками в будинки родичів як мінімум трьох співробітників медіакомпанії.

DW разом з іншими німецькими ЗМІ у відкритому листі закликала уряд ФРН підготувати екстрену візову програму для місцевих журналістів, які працювали в Афганістані для німецьких видань, а також членів їхніх сімей.

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