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США

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "США". Сполучені Штати Америки - держава в Північній Америці.

Сполучені Штати Америки (США) є президентською республікою. США мають федеративний устрій і складаються з 50 штатів та федерального округу Колумбії. Столиця - Вашингтон. Загальна площа Сполучених Штатів становить 9 мільйонів 857 тисяч 306 квадратних кілометрів. Кількість населення - 319 мільйонів. Мови - англійська, в деяких регіонах - іспанська.

Російські ЗМІ повідомили про плани окупаційної влади Херсона

Російські ЗМІ повідомили про плани окупаційної "влади" Херсона 11.05.2022

77-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 11 травня.
Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України 11.05.2022

Програма допомоги передбачає виділення шести мільярдів доларів на закупівлю бронемашин та систем ППО для України. Документ ще має підтримати Сенат.
Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами

Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами 10.05.2022

За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.

Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні

Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 10 травня.
Шмигаль: Усі російські активи в Україні переходять у власність держави

Шмигаль: Усі російські активи в Україні переходять у власність держави 10.05.2022

Російські активи на території України переходять "Національному фонду інвестицій", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти спрямують на посилення армії, підтримку людей та відновлення країни.
Закон США про ленд-ліз: що насправді він дасть Україні

Закон США про ленд-ліз: що насправді він дасть Україні 10.05.2022

Під час Другої світової війни ухвалений у США закон про ленд-ліз допоміг перемогти нацистську Німеччину. Тепер він має спростити процедуру постачання американських озброєнь Києву. Що фактично означає цей закон?
Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Байден підписав закон про ленд-ліз для України 09.05.2022

Програма дозволить США впродовж двох років швидше постачати зброю в Україну завдяки скороченню стандартних бюрократичних процедур.
Країни G7 домовилися працювати над відмовою від російської нафти - Білий дім

Країни G7 домовилися працювати над відмовою від російської нафти - Білий дім 08.05.2022

74-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 8 травня.
Перша леді США приїхала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською

Перша леді США приїхала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською 08.05.2022

Візит Джилл Байден в Ужгород не анонсувався і був закритим для ЗМІ. До цього перша леді США зустріался з українськими біженцями у Словаччині та Румунії.
Внаслідок удару РФ по школі на Луганщині щонайменше двоє загиблих

Внаслідок удару РФ по школі на Луганщині щонайменше двоє загиблих 07.05.2022

73-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 7 травня.
США оголосили про нову військову допомогу Україні на 150 млн доларів

США оголосили про нову військову допомогу Україні на 150 млн доларів 07.05.2022

У межах нової безпекової допомоги Україна отримає від США 25 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, контрартилерійські радари, польове та інше обладнання.
Помер український письменник Сергій Дяченко

Помер український письменник Сергій Дяченко 06.05.2022

77-річний письменник-фантаст Сергій Дяченко помер у США, повідомила його дружина.

Розвіддані США допомогли Україні потопити крейсер Москва

Розвіддані США допомогли Україні потопити крейсер "Москва" 06.05.2022

Американська розвідка у відповідь на запит України підтвердила, що виявлений у Чорному морі корабель - це крейсер "Москва", що допомогло військовим затопити російський флагман, пишуть американські ЗМІ.
У Пентагоні розповіли про передачу Україні розвідданих

У Пентагоні розповіли про передачу Україні розвідданих 05.05.2022

США діляться з Україною розвідувальною інформацією про ситуацію на полі бою, але не беруть участь в ухваленні рішень і не повідомляють про місцезнаходження вищих воєначальників РФ, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
Як українські військові проходять навчання в Німеччині

Як українські військові проходять навчання в Німеччині 05.05.2022

На військових базах США у Баварії солдати з України вчаться поводитися зі зброєю західного зразка. Як оцінюється така ситуація у міжнародному праві - у DW.
NYT: Розвідка США допомагає Києву вичислювати генералів РФ в Україні

NYT: Розвідка США допомагає Києву вичислювати генералів РФ в Україні 05.05.2022

США передавали українським військовим розвіддані, які допомогли їм завдати ударів по КП, внаслідок яких загинуло кілька російських генералів, повідомила The New York Times.
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