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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "США". Сполучені Штати Америки - держава в Північній Америці.
Сполучені Штати Америки (США) є президентською республікою. США мають федеративний устрій і складаються з 50 штатів та федерального округу Колумбії. Столиця - Вашингтон. Загальна площа Сполучених Штатів становить 9 мільйонів 857 тисяч 306 квадратних кілометрів. Кількість населення - 319 мільйонів. Мови - англійська, в деяких регіонах - іспанська.
За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.