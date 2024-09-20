Тейлор Свіфт і вибори в США: чи має значення така підтримка?

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс та її напарник Тім Волз були надзвичайно раді, коли співачка Тейлор Свіфт в Instagram підтримала їх на майбутніх виборах. Та вплинути така підтримка може лише на деяких виборців.

Підтримка від знаменитостей стала нормою на виборах у США. Це вже не є чимось незвичним, коли відомі спортсмени висловлюються на підтримку кандидата в президенти або коли актори з'являються на партійних з'їздах для висунення кандидатів. Звісно, політики завжди раді, коли хтось відомий допомагає їм залучитися підтримкою виборців, але, як правило, така підтримка не є чимось аж таким значимим.

Але все це не стосується підтримки від зіркової співачки та авторки пісень Тейлор Свіфт.

Свіфт, яка зараз є, ймовірно, найбільшою поп-зіркою на планеті, поділилася заявою на підтримку кандидатки в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс в соцмережі Instagram минулого тижня після теледебатів між Гарріс і Дональдом Трампом, її конкурентом від Республіканської партії.

Ця новина набула майже такого ж резонансу, як і самі дебати. Тіму Волзу, напарнику Гарріс у передвиборчій кампанії, який балотується у віцепрезиденти США, повідомили про цю заяву у прямому ефірі, і він не міг стримати посмішки.

Чому кілька слів підтримки співачки викликали таку радість у кандидата від демократів? І чому настільки заділи Трампа, який опублікував допис зі словами "Я ненавиджу Тейлор Свіфт!" великими літерами у своїй соціальній мережі Truth Social?

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Чи може підтримка Свіфт вирішити переможця виборів у США?

"Під час виборів (підтримка Свіфт. - Ред.) може мати велике значення", - заявив DW в електронному листі Річард Лонгорія, доцент політології Техаського університету Ріо-Гранде-Веллі. Аналіз цифр підтверджує цей припущення. На додаток до слів підтримки Свіфт опублікувала в Instagram "сторіз", заохочуючи своїх підписників зареєструватися для участі в голосуванні. За спеціальним посиланням на державний веб-сайт vote.gov, яким вона поділилася разом із закликом до дії, було зафіксовано понад 405 тисяч відвідувачів за один день ("сторіз" в Instagram зникають через 24 години після публікації). У США участь громадян у виборах можлива лише за попередньої реєстрації.

Це не означає, що завдяки Свіфт 405 тисяч людей зареєструвалися для голосування. Vote.gov просто перенаправляє людей на виборчий веб-сайт їхнього штату, на якому й відбувається, власне, сама реєстрація. Але навіть якщо лише половина з тих людей, які клікнули на посилання Свіфт, зареєструвалися для голосування, це вплинути на хід голосування.

"Якщо вона переконала своїх шанувальників зареєструватися для голосування та підтримати Камалу Гарріс, цієї кількості може бути достатньо, аби відіграти суттєву роль (у голосуванні. - Ред.)", - каже Лонгорія. - Для того, аби виграти президентські вибори в США, кандидату потрібно виграти достатню кількість штатів. Кілька тисяч голосів лише в кількох штатах можуть визначати переможця".

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Підтримку Свіфт помітили люди, які не стежать за політикою

Заява Свіфт не вплине на затятих прихильників Трампа. Але вона може мобілізувати тих американців, які зазвичай залишаються вдома в день виборів. Це особливо важливо, оскільки багато шанувальників Свіфт - це молоді американці, міленіали (народжені приблизно між 1981 і 1996 роками) і покоління Z (народжені приблизно між 1997 і 2012 роками). На цих виборах мільйони виборців покоління Z вперше в житті отримають право піти на виборчі дільниці. А загалом молоді американці, в середньому, радше голосують не дуже активно.

За даними американського дослідницького центру Pew Research Center , у 2022 році люди віком до 50 років становили лише 36 відсотків усіх виборців. Якщо заклик Свіфт до дії зможе привести деяких із тих, хто раніше не голосував, на виборчі дільниці, це, радше за все, піде на руку Камалі Гарріс.

Підтримку від знаменитостей, як-от від Свіфт, "також помічають люди, які не цікавляться політикою та мало чи зовсім не звертають уваги на висвітлення виборів і політики в ЗМІ", зазначають у заяві, яку отримала DW, фахівчині з питань комунікацій Кордула Ніч (Cordula Nitsch) і Катя Фрідріх (Katja Friedrich), які провели багато досліджень у галузі політики та розваг . "Тейлор Свіфт має 284 мільйони підписників в Instagram! І такі заяви про підтримку часто служать гачком для подальших повідомлень у ЗМІ й, таким чином, охоплюють ще більшу аудиторію".

Сила впливу співачки стала зрозумілою минулого року. У Національний день реєстрації виборців у 2023 році Свіфт також поділилася коротким повідомленням в Instagram, закликаючи своїх шанувальників зареєструватися для голосування. Сайт Vote.org повідомив, що того дня було зафіксовано 35 252 нових реєстрацій, що на 23 відсотки більше, ніж у той самий день у 2022 році. Хоча не зрозуміло, скільки саме реєстрацій було пов'язано з повідомленням Свіфт, Vote.org повідомив про стрибок активності на 1226 відсотків протягом години після публікації.

Підтримка від знаменитостей може "схилити шальки терезів"

Зазвичай, каже Лонгорія, "партійна приналежність є найсильнішим провісником вибору під час голосування; демократи голосують за демократів, а республіканці - за республіканців".

Отже, хоча й були випадки, коли знаменитості, які виступали напередодні виборів, мали вплив - до прикладу, підтримка телеведучої Опри Вінфрі, висловлена демократу Бараку Обамі на виборах у 2008 році також вважалася важливою, - вони зазвичай не впливають на виборців, які визначилися.

"Заяви про підтримку привертають багато уваги, але вони не вплинуть на виборців, які мають тверду політичну позицію", - кажуть Ніч і Фрідріх. "Але коли є велика кількість виборців, які не визначилися, а кандидати йдуть нога у ногу, заява про підтримку може схилити шальку терезів". Опитування в США показують, що різниця у шансах Гарріс і Трампа на перемогу мінімальна.

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