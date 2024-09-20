Вбивство проросійського американця: РФ судить своїх солдатів

Росія звинуватила чотирьох своїх солдатів у вбивстві громадянина США, який воював на боці проросійських сил з 2014 року.

Росія звинуватила чотирьох своїх солдатів у катуванні та вбивстві громадянина США, який проживав в окупованому РФ Донецьку і воював на боці проросійських сил з 2014 року. Як передає агенція AFP у п'ятницю, 20 вересня, 64-річний Рассел Бентлі, відомий як "Техас", був оголошений мертвим у квітні, а його дружина тоді заявила, що він був викрадений і вбитий російськими військами.

Слідчий комітет Росії 20 вересня заявив, що "встановив усіх осіб, причетних до смерті Рассела Бентлі, та обставини скоєних злочинів". Він назвав імена чотирьох солдатів, яких звинувачують у вбивстві Бентлі: Владислав Агальцев, Володимир Бажин, Андрій Іорданов і Віталій Вансяцький.

Їх звинувачують у "застосуванні фізичного насильства і тортур, що призвело до смерті потерпілого з необережності", а також у "приховуванні особливо тяжкого злочину шляхом переміщення останків загиблого в інше місце", про що йдеться в повідомленні комітету.

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За версією слідства, російські військові катували і вбили Бентлі в Донецьку 8 квітня. Двоє з них після цього підірвали військовий автомобіль з тілом загиблого, а третій перемістив останки, щоб приховати злочин, заявили слідчі.

Москва заявила, що солдати "ознайомлювалися" з обвинуваченням перед тим, як справу було передано до суду.

Бентлі, родом з Остіна, штат Техас, служив в армії США у 1980-х роках. Він часто носив кашкет, стилізований під Володимира Леніна, з червоним значком із серпом і молотом.

Влада не повідомила, що спонукало солдатів вбити Бентлі, який регулярно з'являвся на прокремлівських каналах у соціальних мережах, підтримуючи повномасштабний військовий наступ Москви в Україні.