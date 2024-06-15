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Росія будує нові укріплення уздовж траси Маріуполь-Донецьк

Дмитро Шварц
15 червня 2024 р.

РФ будує нові укріплення вздовж траси "Маріуполь-Донецьк" біля Гранітного, повідомили мерії Маріуполя. Таким чином, Гранітне стає головною логістичною артерією для росіян.

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РФ будує нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк
РФ будує нові укріплення вздовж траси Маріуполь - ДонецькФото: Belgorod Region Governor Press/Tass/dpa/picture alliance

Російська Федерація будує нові укріплення уздовж траси "Маріуполь-Донецьк" на ділянці, де дорога з Гранітного з'єднується з трасою. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Гранітне стає головною логістичною артеріє при окупантах в забезпеченні ділянки фронту по точкам Волноваха - Вугледар - Курахівський напрям - Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам", - зазначив він.

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Також Андрющенко прикріпив до посту карту, на якій позначив ключовий міст через річку Кальміус біля Гранітного. За його словами, знищення мосту значно погіршить логістику російської армії на цьому напрямку. "Може він зникне? Було б непогано. Це збільшить логістичне плече майже на 70 кілометрів та збільшить час до 10 годин проходження колони", - додав він.

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