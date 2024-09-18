США розмістять ракети у ФРН для стримування Росії. Що відомо

З 2026 року США розмістять у Німеччині далекобійні ракети. Проти планів Берліна і Вашингтона щодо стримування Росії виступає нова ліва партія, що набирає силу, - "Союз Сари Ваґенкнехт".

Війна Росії проти України залишається темою виборів у Німеччині. Нова лівопопулістська партія "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) на земельних виборах у Бранденбурзі 22 вересня знову робить ставку на зовнішню політику. Крім вимоги "менше зброї, більше дипломатії" в Україні, ССВ виступає проти розміщення в Німеччині з 2026 року американських ракет середньої дальності. Партія висуває незгоду на нову американську зброю в Німеччині як умову участі в земельних урядах, хоча зовнішня політика вирішується на федеральному рівні. Голова партії Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) каже, що розміщення ракет "жахливо небезпечне", оскільки робить Німеччину мішенню для Росії.

Опитування прогнозують, що ССВ, яка утворилася після розколу в Лівій партії, на виборах земельного парламенту в Бранденбурзі може набрати близько 14 відсотків і посісти третє або четверте місце. За підсумками нещодавніх виборів у Саксонії та Тюрингії ССВ увійшов до трійки лідерів.

Партія "Союз Сари Ваґенкнехт" може отримати в Бранденбурзі понад 10 відсотків голосів на земельних виборах Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Проведене наприкінці липня опитування на замовлення телеканалу RTL показало, що 74 відсотки східних німців, які живуть на території колишньої НДР, проти розміщення в країні американських ракет. Загалом у Німеччині кількість противників і прихильників такого кроку розділилася майже порівну - 49 на 45.

Навіщо США розмістять ракети в Німеччині

Про плани розмістити в Німеччині ракети США середньої дальності Берлін і Вашингтон оголосили під час вашингтонського саміту НАТО в липні 2024 року. У короткому повідомленні двох урядів було сказано, що ракети звичайні, тобто не ядерні, і стануть частиною так званої Multi-Domain Task Force (MDTF) - "мультидоменної оперативної групи". В американській військовій доктрині йдеться про комбіноване використання військовими п'яти доменів, сфер - на землі, морі, в повітрі, космосі та кіберпросторі. У німецькому Вісбадені з 2021 року розміщується друга група MDTF, перша діє у Сполучених Штатах. Це нова структура в армії США, їх кілька по всьому світу.

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Основне завдання групи у ФРН - за допомогою нових технологій долати російські можливості стримування сил НАТО, написали в липневому аналітичному матеріалі експерти берлінського фонду "Наука і політика" (SWP). На їхню думку, у разі війни Москва розраховує за допомогою ракетних ударів перешкодити розгортанню сил НАТО, але Альянс міг би протидіяти таким планам, розмістивши свої ракети середньої дальності. Зараз у НАТО в Європі таких наземних ракет немає.

Вольфґанґ Ішинґер Фото: Johannes Simon/Getty Images

Німецький дипломат і колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішинґер (Wolfgang Ischinger) у подкасті DW "Геофактор" назвав розміщення ракет "правильним сигналом" з метою "показати ревізіоністській Росії, що ми не змиримося з військовою агресією в Європі" і що на можливі "агресивні кроки проти території НАТО" може бути військова відповідь. Американський колега Ішинґера, старший директор Євразійського центру в Atlantic Council і колишній посол в Україні Джон Гербст каже, що США реагують на розміщення ракет на заході РФ, зокрема в Калінінградській області. Про яку відповідь ідеться?

"Томагавки" повертаються до Німеччини

США планують розмістити в Німеччині три типи озброєнь. Перший - балістичні ракети SM-6 (Standard Missile). Це нове покоління ракет. Вони надзвукові, летять високо, їх важко перехопити. Експерти SWP оцінюють дальність SM-6 у 1600 кілометрів. Другий тип - "Томагавки" (Tomahawk). Це модифікація крилатих ракет, які розміщувалися в Європі та в Німеччині у 1980-ті. Вони дозвукові, летять відносно повільно, але низько, огинаючи рельєф місцевості, що ускладнює перехоплення. Можлива дальність - до 2500 кілометрів.

Гіперзвуковий ракетний комплекс "Темний орел" (Dark Eagle) Фото: Wikipedia

Про третій тип ракет відомо найменше, вони ще на стадії створення. У ЗМІ пишуть, що це гіперзвукові системи "Темний орел" (Dark Eagle) з дальністю до 3000 кілометрів, які в рази перевищують швидкість звуку. Їх "майже неможливо" перехопити, пишуть аналітики SWP. Усі три типи ракет запускатимуться з мобільних установок.

Знову ракети США, знову протести в Німеччині?

Поява американських ракет у Німеччині нагадує про ситуацію часів "холодної війни", відому як "подвійне рішення" НАТО 1979 року, каже Джон Гербст. Тоді було рішення про розміщення в Європі, зокрема у ФРН, американських ракет "Томагавк" і "Першинг-2" з ядерними боєголовками, а також пропозиція Москві перемовин про контроль над озброєннями. Приводом було розміщення в західній частині СРСР ракет середньої дальності РСД-10 "Піонер" (за натовською класифікацією СС-20). Рішення НАТО призвело до протестів у ФРН, у яких брали участь сотні тисяч. Але ракети розмістили, а переговори між США і СРСР призвели до підписання 1987 року Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). У 2019 році США вийшли з цього договору, звинувативши Росію в його порушенні, що Москва відкинула.

Протести проти розміщення ракет "Першинг-2" у Бонні, 1983 рік Фото: picture-alliance/dpa/H. Wieseler

На початку 1980-х одним з учасників протестів був тоді молодий соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Тепер він, уже в кріслі канцлера Німеччини, виступає за розміщення американських ракет, звинувачуючи Росію в порушенні ДРСМД і загрозі Європі. Масових акцій протесту проти розміщення ракет у Німеччині поки що не було.

Німеччина планує розробку європейських ракет

Хоча в партії Шольца рішення про розміщення ракет викликало суперечки, звучали голоси проти. Керівництво партії підтримало канцлера, дискусія на деякий час вщухла. Проте уряд продовжують критикувати за те, що питання мало обговорювалося. Наукова служба Бундестагу дійшла висновку, що залучати парламент не потрібно, але заклики провести таке обговорення лунають. Цього вимагає і партія ССВ.

Ситуація часів "холодної війни" і зараз відрізняється головним чином тим, що не йдеться про ядерні ракети, які США розмістять у Німеччині, каже Ішинґер. Дипломат вважає, що ризики для Берліна не зростуть. "Німеччина завжди була мішенню (для Росії. - Ред.), і розміщення цих систем загалом нічого не змінює", - каже німецький дипломат.

Згодом Берлін і партнери по НАТО планують створити європейські крилаті ракети зі схожими характеристиками. У липні Німеччина, Франція, Італія та Польща підписали заяву про наміри.

Переговори з Росією про контроль над озброєннями?

Ще одна відмінність від "холодної війни" - нинішнє розміщення ракет у Німеччині не супроводжується переговорами про контроль над озброєннями. Ішинґер і Гербст упевнені, що зараз Москва не зацікавлена в цьому. Навпаки. Якби російський президент Володимир Путін пішов на переговори щодо ракет, це послабило б побоювання західних лідерів, а це "не на користь Москві", вважає Гербст. Використовуючи страхи Берліна і Вашингтона, Москва намагається домогтися скорочення західної підтримки України. У майбутньому експерти не виключають таких переговорів.