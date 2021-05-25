США оголосили про санкції проти білоруських держкомпаній

Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair США оголосили, що з 3 червня відновлять санкції стосовно дев'яти білоруських держкомпаній. Крім того, за погодженням з ЄС та іншими партнерами розроблять адресні санкції проти "ключових фігур режиму" білоруського правителя Олександра Лукашенка, заявила ввечері в п'ятницю, 28 травня, прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі.

За її словами, також буде підготовлений правовий документ з тим, щоб президент США отримав більше можливостей для введення штрафних заходів.

У заяві Дженніфер Псакі вказується, що Державний департамент США випустив застереження для поїздок в Білорусь, а Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) попередило авіакомпанії про необхідність проявляти "крайню обережність" при польотах над Білоруссю.

США закликають Лукашенка дозволити провести міжнародне розслідування інциденту з літаком Ryanair, яке б заслуговувало на довіру.

Також Дженніфер Псакі наполягає на звільненні всіх політв'язнів і початку серйозного діалогу з опозицією, в результаті якого під міжнародним наглядом повинні бути проведені чесні і вільні президентські вибори.

Білий дім не назвав подробиць санкцій проти дев'яти держкомпаній. Невідомо які саме підприємства потраплять під штрафні заходи.

Читайте також: Київ готує санкції щодо соратників Лукашенка, МЗС уже склало список

Примус авіалайнера Ryanair до посадки в Мінську

Білоруська влада 23 травня примусила лайнер Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, здійснити екстрену посадку в Мінську. Згодом Мінськ заявив, що отримав повідомлення про бомбу на борту літака. Пілоти отримали розпорядження летіти до столиці Білорусі за кілька хвилин до того, як літак повинен був увійти в повітряний простір Литви. Для його супроводу було піднято винищувач МіГ-29 білоруських ВПС.

Пізніше представники сервісу електронної пошти Protonmail, звідки надійшов лист, на який посилалася білоруська влада, заявили, що його відправили майже на півгодини пізніше від моменту, коли диспетчери мінського аеропорту вимагали від пілотів Ryanair відхилитися від курсу. Під час обшуків літака в Мінську бомбу так і не знайшли. Натомість силовики затримали журналіста Романа Протасевича та його дівчину, які були на борту цього літака.

Відмова від використання повітряного простору Білорусі

Після інциденту з літаком Ryanair Великобританія і Франція призупинили дозвіл на польоти білоруської державної авіакомпанії "Белавіа", Литва перестала приймати літаки з Білорусі, а Європейська Рада розпорядилася заборонити польоти "Бєлавіа" в усі країни ЄС. В Євросоюзі домовилися ввести нові санкції щодо білоруського режиму.

Низка європейських авіакомпаній, в тому числі французька Air France, латвійська airBaltic, нідерландська KLM, скандинавська SAS, угорська Wizz Air, німецька Lufthansa, фінська Finnair, відмовилися від використання білоруського повітряного простору.

Нагадаємо, з 26 травня було заборонено пряме авіасполучення України з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонено літати в повітряному просторі Білорусі. З 29 травня український уряд заборонив літакам, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір України.

Читайте також: Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків із 29 травня