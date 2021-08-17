США евакуювали з Афганістану повітрям понад 3,2 тисячі осіб

Американські військові евакуювали з Афганістану літаками вже понад 3,2 тисячі осіб. Тільки протягом вівторка, 17 серпня, з Кабула було здійснено 13 вильотів і вивезено близько 1100 осіб, повідомив у середу, 18 серпня, представник Білого дому на умовах анонімності.

США мають намір евакуювати з Афганістану до 30 тисяч осіб

Напередодні президент США Джо Байден вперше після захоплення влади "Талібаном" провів перемовини щодо ситуації в Афганістані з лідером іншої держави - прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Сторони домовилися обговорити ситуацію в цій країні на віртуальній зустрічі лідерів Великої сімки. Найактивнішу координаційну роботу на міжнародному рівні щодо Афганістану веде держсекретар США Ентоні Блінкен, а також інші високопоставлені американські чиновники. Для гарантування безпеки в аеропорту Кабула перебувають 4000 американських військовослужбовців, очікується прибуття ще 2000.

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Як заявив представник Пентагону, невдовзі США будуть у змозі забезпечити щогодинне відправлення своїх літаків з Кабула і щодня вивозити з країни від п'яти до дев'яти тисяч осіб. Метою є евакуація близько 30 тисяч американців та їхніх місцевих помічників.

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Евакуацію проводять також інші країни

Евакуацію з аеропорту Кабула проводять і інші країни. Станом на ранок 18 серпня до Німеччини прибув перший літак з евакуйованими з Кабула - 131 особу було доставлено спецрейсом авіакомпанії Lufthansa з Ташкента. До Ташкента цих людей доправили літаки військово-повітряних сил Німеччини. Загалом, за даними федерального уряду, німецькі військові евакуювали понад 400 осіб, яким у Афганістані загрожувала небезпека. Серед евакуйованих були як громадяни ФРН, так і громадяни інших європейських держав, а також громадяни Афганістану, повідомили в Берліні.

Евакуацію з аеропорту Кабула проводять військово-транспортні літаки ВПС Німеччини

Водночас британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив під час позачергового засідання парламенту 18 серпня, що з часу приходу до влади талібів Великобританія вивезла з країни понад дві тисячі афганців і близько 300 британських громадян. Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що британці проводять евакуацію з аеропорту Кабула близько тисячі осіб щодня.

Крім того, про евакуацію всіх або більшості дипломатичних співробітників і низки афганських помічників повідомили також Франція, Італія, Швеція та інші країни. Приміром, в уряді Франції поінформували про евакуацію з Афганістану в ніч на середу ще 216 осіб, з яких 184 - афганці, котрі потребують особливого захисту.

Хаос на летовищі ускладнює евакуацію

Тим часом у МЗС Нідерландів повідомили, що ситуація в аеропорту Кабула досі доволі хаотична, що ускладнює евакуацію. За цими даними, місцеві працівники нідерландських організацій, які вже перебували на летовищі, не змогли потрапити на борт літака, який змушений був напівпорожнім вилетіти з Кабула.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні повідомили, що радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, пообіцяв безперешкодно пропускати місцевих цивільних жителів у аеропорт Кабула для евакуації з країни.