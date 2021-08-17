США евакуювали з Афганістану повітрям понад 3,2 тисячі осіб

Американські військові евакуювали з Афганістану літаками вже понад 3,2 тисячі осіб. Тільки протягом вівторка, 17 серпня, з Кабула було здійснено 13 вильотів і вивезено близько 1100 осіб, повідомив у середу, 18 серпня, представник Білого дому на умовах анонімності.
США мають намір евакуювати з Афганістану до 30 тисяч осіб
Напередодні президент США Джо Байден вперше після захоплення влади "Талібаном" провів перемовини щодо ситуації в Афганістані з лідером іншої держави - прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Сторони домовилися обговорити ситуацію в цій країні на віртуальній зустрічі лідерів Великої сімки. Найактивнішу координаційну роботу на міжнародному рівні щодо Афганістану веде держсекретар США Ентоні Блінкен, а також інші високопоставлені американські чиновники. Для гарантування безпеки в аеропорту Кабула перебувають 4000 американських військовослужбовців, очікується прибуття ще 2000.
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Як заявив представник Пентагону, невдовзі США будуть у змозі забезпечити щогодинне відправлення своїх літаків з Кабула і щодня вивозити з країни від п'яти до дев'яти тисяч осіб. Метою є евакуація близько 30 тисяч американців та їхніх місцевих помічників.
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Евакуацію проводять також інші країни
Евакуацію з аеропорту Кабула проводять і інші країни. Станом на ранок 18 серпня до Німеччини прибув перший літак з евакуйованими з Кабула - 131 особу було доставлено спецрейсом авіакомпанії Lufthansa з Ташкента. До Ташкента цих людей доправили літаки військово-повітряних сил Німеччини. Загалом, за даними федерального уряду, німецькі військові евакуювали понад 400 осіб, яким у Афганістані загрожувала небезпека. Серед евакуйованих були як громадяни ФРН, так і громадяни інших європейських держав, а також громадяни Афганістану, повідомили в Берліні.
Евакуацію з аеропорту Кабула проводять військово-транспортні літаки ВПС Німеччини
Водночас британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив під час позачергового засідання парламенту 18 серпня, що з часу приходу до влади талібів Великобританія вивезла з країни понад дві тисячі афганців і близько 300 британських громадян. Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що британці проводять евакуацію з аеропорту Кабула близько тисячі осіб щодня.
Крім того, про евакуацію всіх або більшості дипломатичних співробітників і низки афганських помічників повідомили також Франція, Італія, Швеція та інші країни. Приміром, в уряді Франції поінформували про евакуацію з Афганістану в ніч на середу ще 216 осіб, з яких 184 - афганці, котрі потребують особливого захисту.
Хаос на летовищі ускладнює евакуацію
Тим часом у МЗС Нідерландів повідомили, що ситуація в аеропорту Кабула досі доволі хаотична, що ускладнює евакуацію. За цими даними, місцеві працівники нідерландських організацій, які вже перебували на летовищі, не змогли потрапити на борт літака, який змушений був напівпорожнім вилетіти з Кабула.
Нагадаємо, раніше у Вашингтоні повідомили, що радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, пообіцяв безперешкодно пропускати місцевих цивільних жителів у аеропорт Кабула для евакуації з країни.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Кабул здався талібам без бою
Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Великі міста в руках талібів
Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Президент Афганістану Гані втік з країни
За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки
Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"
Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Британців з Афганістану евакуйовують військові
Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні
Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Побоюючись помсти талібів
Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?
"Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там
США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?
Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.
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Афганістан належить талібам: що буде з країною?
Провал місії США й НАТО в Афганістані
Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?
Автор: Марина Барановська