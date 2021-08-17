 Німеччина евакуювала з Афганістану ще 125 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2021

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Новини

Німеччина евакуювала з Афганістану ще 125 людей

Німецькі громадяни та інші іноземці можуть порівняно легко дістатися аеропорту в Кабулі, оскільки таліби пропускають їх. Уряд ФРН з партнерами займається організацією доправлення в аеропорт і місцевого персоналу.

Літак ВПС Бундесверу, яким здійснюється евакуація з Кабула

Літак ВПС Бундесверу, яким здійснюється евакуація з Кабула

Німецький Бундесвер у вівторок, 17 серпня, евакуював з Афганістану ще 125 людей. Як повідомив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), з Кабула транспортним літаком були вивезені громадяни Німеччини, Афганістану та інших країн. Це - другий евакуаційний рейс Бундесверу, вранці цього ж дня першим транспортним літаком з Афганістану вдалося евакуювати лише семеро осіб.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб упродовж цього дня ще більше людей з Кабула були доправлені в безпеку", - сказав Маас, цитує інформагенція AFP. Було заплановано, що 17 серпня зі столиці Узбекистану Ташкента до Кабула вилетять ще два евакуаційних рейси Бундесверу.

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З Ташкента доправленням людей до Німеччини займатиметься авіакомпанія Lufthansa. Як повідомила компанія, перший літак з Ташкента очікується у Франкфурті ввечері 18 серпня. За погодженням з німецьким урядом Lufthansa також здійснюватиме евакуаційні рейси з Дохи в Катарі. Поки невідомо, скільки таких рейсів заплановано найближчими днями.

На даний час у захищеній військовій частині аеропорту Кабула перебувають ще 100 німецьких громадян. Маас зазначив, що ситуація в аеропорту стабілізувалася, втім, солдати та інші служби екстреної допомоги на летовищі працюють в "надзвичайно складних умовах".

За словами Мааса, німцям та іншим іноземцям порівняно легко дістатися аеропорту Кабула, оскільки бойовики "Талібану" пропускають їх на контрольних пунктах. Тому міністерство закордонних справ попросило німців прямувати в аеропорт.

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Місцеві співробітники, які були залучені до роботи німецькими установами, також прибувають до аеропорту, однак цим людям потрапити туди набагато складніше. Німеччина разом з США та іншими партнерами займається організацією перевезення місцевих працівників до аеропорту. "Для них ситуація набагато небезпечніша, оскільки немає обіцянок пропустити їх у відповідних пунктах пропуску "Талібану", - зазначив Маас.

Під час консультацій очільників МЗС країн ЄС планують обговорити можливості доправлення місцевих працівників в Афганістані до аеропорту Кабула. Крім того, міністри мають виробити спільну реакцію на події в Афганістані.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

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    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

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    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

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  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

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  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

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    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


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