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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СБУ".
Служба безпеки України (СБУ) - український державний правоохоронний орган спеціального призначення. СБУ є правонаступницею КДБ в Україні. Її штаб-квартира розташована в Києві. СБУ підпорядкована президенту України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.