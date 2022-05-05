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Служба безпеки України (СБУ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СБУ".

Служба безпеки України (СБУ) - український державний правоохоронний орган спеціального призначення. СБУ є правонаступницею КДБ в Україні. Її штаб-квартира розташована в Києві. СБУ підпорядкована президенту України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Придністров'я - загроза для України й Молдови чи блеф РФ? (05.05.2022) 05.05.2022

У невизнаному Придністров'ї російські війська приведені в повну бойову готовність. Експерти застерігають, що РФ може використати регіон, аби відкрити другий фронт в Україні чи напасти на Молдову. Чого чекати?
В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія - СБУ

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія - СБУ 05.05.2022

Проросійського блогера Анатолія Шарія підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України у державній зраді та порушенні рівноправності громадян.
Війна в Україні спустошила запаси продовольства країн, що розвиваються - ООН

Війна в Україні спустошила запаси продовольства країн, що розвиваються - ООН 05.05.2022

71-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 5 травня.

Як Україна карає колаборантів (05.05.2022) 05.05.2022

В Україні активно розшукують ймовірних колаборантів, які співпрацюють із російськими військами чи підтримують дії армії РФ у соцмережах. Лише у Харківській області затримано вже близько 400 підозрюваних. Відео з Харкова.
Унаслідок війни знищено 30 відсотків української інфраструктури - міністр

Унаслідок війни знищено 30 відсотків української інфраструктури - міністр 19.04.2022

55-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 19 квітня.
Медведчук просить Путіна та Зеленського обміняти його на маріупольців

Медведчук просить Путіна та Зеленського обміняти його на маріупольців 18.04.2022

Затриманий напередодні нардеп, якого в Україні підозрюють у держзраді, пропонує Путіну та Зеленському обміняти його на захисників Маріуполя та цивільних людей.

РФ погрожує нарощуванням ударів по Києву у відповідь на атаки чи диверсії

РФ погрожує нарощуванням ударів по Києву у відповідь на "атаки чи диверсії" 15.04.2022

Речник міноборони РФ заявив, що Росія нарощуватиме удари по об'єктах у Києві у відповідь на атаки та диверсії України на російській території.

У СБУ розповіли деталі спецоперації із затримання Медведчука

У СБУ розповіли деталі спецоперації із затримання Медведчука 13.04.2022

За даними глави СБУ, ФСБ Росії намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. Втім, українським правоохоронцям вдалося затримати нардепа-втікача на виїзді з Київщини.

Зеленський заявив про затримання Медведчука

Зеленський заявив про затримання Медведчука 12.04.2022

Як написав президент України, спецоперацію по затриманню Медведчука, який втік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ, провели завдяки СБУ.
Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти

Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти 08.04.2022

Як повідомляє речник СБУ, кількість жертв внаслідок обстрілу РФ залізничного вокзалу у Краматорську зросла до 39 людей, серед них - чотири дитини.

Зеленський в Радбезі ООН: Українців хочуть перетворити на рабів

Зеленський в Радбезі ООН: Українців хочуть перетворити на рабів 05.04.2022

Росія 41-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 5 квітня.
Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві

Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві 22.03.2022

У КДБ Білорусі заявили про "ліквідацію резидентури, яка діяла під прикриттям українського посольства". Cпівробітники нібито здійснювали агентурну розвідку і збирали розвідувальну інформацію.
Костянтин Акінша: Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору

Костянтин Акінша: "Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору" 09.03.2022

В інтерв'ю DW мистецтвознавець Костянтин Акінша розповів про долю музейних колекцій та архітектурних пам'яток України під час війни.
СБУ: У Херсоні готують постановочний мітинг на підтримку РФ

СБУ: У Херсоні готують постановочний мітинг на підтримку РФ 04.03.2022

Як повідомила СБУ, до Херсона прибули десятки людей, які вже сьогодні можуть вийти на постановочну акцію на підтримку Росії для створення картинки для російських ЗМІ. Зеленський закликає херсонців чинити опір.

Що стоїть за черговою кібератакою на українські банки та ресурси

Що стоїть за черговою кібератакою на українські банки та ресурси 17.02.2022

DDoS атака могла бути способом приховати інші руйнівні дії, вважає відомий український експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. Чи зможе Україна знайти замовника та наскільки вона захищена у кібервійні - в інтерв'ю DW.
РНБО ввела санкції проти телеканалу НАШ Мураєва

РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ" Мураєва 11.02.2022

Санкції запровадили на п'ять років на підставі подання СБУ, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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