У Донецьку вбито ексначальника Оленівської колонії

У окупованому росіянами Донецьку підірвали позашляховик Toyota, у якому перебували ексначальник Оленівської колонії Сергій Євсюков і його дружина. Внаслідок вибуху Євсюков загинув, а його дружині відірвало ногу.

У окупованому росіянами Донецьку у понеділок, 9 грудня, підірвали позашляховик Toyota Land Cruiser, у якому перебували ексначальник Оленівської колонії Сергій Євсюков і його дружина. Як повідомляють російські Telegram-канали, внаслідок вибуху Євсюков загинув, а його дружині відірвало ногу, і вона перебуває в лікарні у важкому стані.

Своєю чергою, Слідчий комітет РФ вранці понеділка повідомив про порушення у зв'язку з підривом кримінальної справи та заявив, що внаслідок інциденту у Донецьку "постраждали двоє місцевих мешканців".

Євсюков очолював колонію в Оленівці, коли там влаштували вибухи

Варто зазначити, що липні Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру колишнім керівникам "Оленівської колонії", які були причетні до загибелі українських військовополонених у липні 2022 року. Мова йшла про ексочільника так званої "Волноваської колонії ДНР" Оленівка Сергія Євсюкова та його колишнього першого заступника Дмитра Нейолова.

За даними слідства, Євсюков та Нейолов перебували на "посадах", коли в ніч на 29 липня 2022 року росіяни влаштували вибухи на території тюрми. Обидва працювали в Оленівській колонії до листопаді 2022 року.

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Нагадаємо, що вранці 4 жовтня в окупованому росіянами Енергодарі після спрацьовування вибухового пристрою під автомобілем загинув "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Андрій Короткий.