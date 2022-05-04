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Свобода слова

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Свобода слова".

Свобода слова вважається однією з найважливіших громадянських свобод і передбачає право людини вільно висловлювати свої думки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Маск думає зробити Twitter платним для держорганів і компаній

Маск думає зробити Twitter платним для держорганів і компаній 04.05.2022

Користування соцмережею Twitter може стати платним для держорганів та комерційних користувачів, повідомив бізнесмен-візіонер Ілон Маск. Для звичайних користувачів ця онлайн-платформа й надалі буде безкоштовною.
Репортери без кордонів: війна Росії в Україні вдарила по свободі слова

"Репортери без кордонів": війна Росії в Україні вдарила по свободі слова 03.05.2022

Війна Росії в Україні суттєво погіршила ситуацію зі свободою слова в обох країнах. Насильство щодо журналістів мало значний вплив на ситуацію зі свободою преси в усьому світі, констатують "Репортери без кордонів".

Чому українські біженці повертаються назад попри війну? - "Європа у фокусі" (02.05.2022) 02.05.2022

Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.
Журналісти, які працювали в Маріуполі, отримають премію DW За свободу слова

Журналісти, які працювали в Маріуполі, отримають премію DW "За свободу слова" 02.05.2022

Фотожурналіст Євген Малолєтка і відеожурналіст Мстислав Чернов висвітлювали події в оточеному військами РФ Маріуполі. Вони знімали початок війни та наслідки інтенсивних обстрілів і боїв у місті.

Не той манікюр і синьо-жовті кросівки: за що затримують у РФ

Не той манікюр і синьо-жовті кросівки: за що затримують у РФ 28.04.2022

На тлі війни в Україні почастішали випадки переслідування в Росії громадян, які висловлюють солідарність з країною, що зазнала нападу. Приводом для затримання стає навіть одяг у кольорах українського прапора.
Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет?

Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет? 27.04.2022

Правила Ілону Маску не до душі. Тож не виключено, що отримавши контроль за однією із провідних платформ для спілкування у сучасному світі, він може накоїти чимало біди, застерігає Кароліна Чимой.
Дональд Трамп не повернеться на Twitter, коли платформа перейде Ілону Маску

Дональд Трамп не повернеться на Twitter, коли платформа перейде Ілону Маску 25.04.2022

Мультимільярдер Ілон Маск придбає соцмережу за 44 мільярди доларів і "покращить її за рахунок нових можливостей".

Чим закінчилася спроба вручити Марині Овсянніковій німецьку медіапремію

Чим закінчилася спроба вручити Марині Овсянніковій німецьку медіапремію 23.04.2022

Намір журі німецької "Премії ЗМІ за свободу" нагородити нею разом із Володимиром Зеленським і Світланою Тихановською Марину Овсяннікову спровокував вибух у соцмережах. Який вихід знайшли організатори - у матеріалі DW.
Овсянніковій передумали вручати премію за свободу слова

Овсянніковій передумали вручати премію за свободу слова 22.04.2022

Росіянку Марину Овсяннікову виключили з числа лауреатів німецької "Премії ЗМІ за свободу", розповіла DW Світлана Тихановська.

"Звільніть Овсяннікову": у Берліні протестують проти пропаганди Росії (14.04.2022) 15.04.2022

Активісти у Берліні вимагають у медіагрупи Die Welt звільнити колишню співробітницю російського Першого каналу Марину Овсяннікову. Колишніх пропагандистів не існує?

Пропаганда і кар'єра на Заході: що думають у Німеччині про російську журналістку Овсяннікову

Пропаганда і кар'єра на Заході: що думають у Німеччині про російську журналістку Овсяннікову 14.04.2022

У медіаспільноті ФРН немає єдності щодо запрошення на роботу для газети Die Welt колишньої редакторки російського Першого каналу Марини Овсяннікової. Багато хто різко критикує рішення концерну Axel Springer.
Сховати стандарти у валізу: як і чому українська влада обмежує свободу ЗМІ на війні

Сховати стандарти у валізу: як і чому українська влада обмежує свободу ЗМІ на війні 14.04.2022

Військове командування України отримало право обмежувати свободу слова задля безпеки і перемоги. Вже понад місяць війни журналістам доводиться домовлятись з владою про межі дозволеного.

Журналісти - жертви війни РФ проти України

Журналісти - жертви війни РФ проти України 14.04.2022

З перших днів війни в Україні місцеві та іноземні кореспонденти дістають поранень та гинуть під час обстрілів, стають жертвами викрадень та переслідувань. У галереї DW - неповний перелік постраждалих журналістів.
РФ внесла Deutsche Welle до переліку ЗМІ-іноземних агентів

РФ внесла Deutsche Welle до переліку ЗМІ-"іноземних агентів" 28.03.2022

Генеральний директор DW Петер Лімбург заявив про "черговий крок із наступу на свободу преси та нову спробу відрізати населення Росії від вільної інформації".
Журналістка з окупованого Мелітополя - про викрадення батька

Журналістка з окупованого Мелітополя - про викрадення батька 25.03.2022

Українська журналістка Світлана Залізецька з окупованого військами Росії Мелітополя розповіла DW про те, як після невдалої спроби схилити її до співпраці було викрадено її батька.
Олексія Навального засудили в РФ до дев'яти років колонії

Олексія Навального засудили в РФ до дев'яти років колонії 22.03.2022

Лефортівський суд Москви визнав Олексія Навального винним у шахрайстві. Російського опозиціонера засудили до дев'яти років колонії.
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