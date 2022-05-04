Свобода слова

Не той манікюр і синьо-жовті кросівки: за що затримують у РФ

На тлі війни в Україні почастішали випадки переслідування в Росії громадян, які висловлюють солідарність з країною, що зазнала нападу. Приводом для затримання стає навіть одяг у кольорах українського прапора.