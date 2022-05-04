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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Свобода слова".
Свобода слова вважається однією з найважливіших громадянських свобод і передбачає право людини вільно висловлювати свої думки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.
Намір журі німецької "Премії ЗМІ за свободу" нагородити нею разом із Володимиром Зеленським і Світланою Тихановською Марину Овсяннікову спровокував вибух у соцмережах. Який вихід знайшли організатори - у матеріалі DW.
У медіаспільноті ФРН немає єдності щодо запрошення на роботу для газети Die Welt колишньої редакторки російського Першого каналу Марини Овсяннікової. Багато хто різко критикує рішення концерну Axel Springer.