СБУ перевіряє, чи живуть Клюєв, Шарій і Кузьмін в Україні

Служба безпеки України (СБУ) у середу, 3 липня, розпочала перевірку інформації щодо проживання ексглави адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва, блогера Анатолія Шарія та колишнього заступника генпрокурора за часів Януковича Рената Кузьміна на території України протягом останніх п’яти років. Проживання в Україні протягом останніх п'яти років є однією з вимог до кандидатів у депутати Верховної Ради України.

"Це - суспільно чутливе й надзвичайно важливе питання, тому Служба вже сьогодні повідомить ЦВК про результати його опрацювання. Ми обов'язково поінформуємо громадськість про зміст цих матеріалів", - запевнили в СБУ. Перевірка відбувається за запитом голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Також в управлінні спеціальних розслідування Генеральної прокуратури України у середу поінформували, що скерували у цей день до Центральної виборчої комісії (ЦВК) додаткові відомості, які доводять, що Клюєв у період 2014-2019 років проживав на території Російської Федерації, а не України.

Скандал довкола реєстрації Клюєва та Шарія

Нагадаємо, спочатку ЦВК відмовила Клюєву та Шарію в реєстрації кандидатами в депутати. Однак 2 липня зареєструвала їх після того, як Верховний суд зобов'язав комісію повторно розглянути документи про реєстрацію.

3 липня у ЦВК заявили, що можуть переглянути своє рішення про реєстрацію на виборах до Ради Клюєва і Шарія. Комісія звернулась до всіх державних органів, щоб отримати докази їхнього проживання або не проживання на території України протягом останніх п'яти років.

Згодом у ГПУ повідомили, що Клюєв супроводжував експрезидента Януковича на шляху з РФ до Криму, а потім міг перетинати кордон України хіба що поза митним контролем. У випадку повернення Клюєва його мають одразу затримати, бо він перебуває у розшуку. Йому загрожує 12 років ув'язнення.

Стосовно Шарія також немає відомостей щодо перетину ним державного кордону за останні п'ять років, зазначили у ЦВК. Як доказ того, що він не проживає в Україні, комісія використала протокол наради ОБСЄ, де дружина Шарія заявляла, що їхня родина вже сім років проживає в Європі, а також відео заяви самого Шарія про те, що він перебуває постійно за межами України. Втім, суд також визнав ці докази недостатніми, зазначили у ЦВК.

Водночас у віснику реєстраційного центру Литви зазначається, що Анатолій Шарій зареєстрований як фізична особа-підприємець у Вільнюсі. У червні 2012 року колишній журналіст отримав статус політичного біженця і посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. В липні 2013 року його затримували в Амстердамі ніби за запитом МВС України, який суд в Нідерландах не задовольнив. А у 2015 році МВС Литви почало перевірку з метою можливого позбавлення Шарія притулку через його антиукраїнську діяльність.