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Республіканська партія США

Республіканська партія, або Республіканці - одна з двох найбільших політичних партії США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "республіканці".

Республіканська партія є одна з двох найбільших політичних партії США. Республіканська партія була заснована 1854 року з метою скасувати рабство. В 1960-х роках республіканці розвернулись більше в бік правоконсервативних виборців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Американські сенатори наблизилися до погодження санкцій проти Росії

Американські сенатори наблизилися до погодження санкцій проти Росії 30.01.2022

Демократи та республіканці наступного тижня продовжать працювати над санкціями проти Росії на випадок війни, але деякі обмеження можуть запровадити ще до вторгнення.
Сенат США вирішить питання щодо санкцій проти Північного потоку-2 у січні

Сенат США вирішить питання щодо санкцій проти "Північного потоку-2" у січні 19.12.2021

Питання щодо санкцій проти "Північного потоку - 2" Сенат США планує розглянути до 14 січня. На штрафних заходах наполягають республіканці.
У Сенаті США закликали Байдена постачати Україні зброю без обмежень

У Сенаті США закликали Байдена постачати Україні зброю без обмежень 07.12.2021

Макконнелл закликав Байдена постачати українцям будь-яку зброю, яка їм може знадобитися. ЗМІ повідомляють, що Україна зацікавлена в отриманні Мі-17 та боєприпасів, які США планували відправити афганській армії.

У Франції республіканці висунули кандидаткою в президенти Валері Пекрес

У Франції республіканці висунули кандидаткою в президенти Валері Пекрес 04.12.2021

Валері Пекрес, яка характеризує себе як "на третину Тетчер, на дві третини Меркель", стала кандидаткою у президенти Франції від Республіканської партії.
Ухвалення оборонного бюджету США заблокували через Північний потік-2

Ухвалення оборонного бюджету США заблокували через "Північний потік-2" 30.11.2021

У Сенаті США республіканці вимагали обов'язкових санкцій проти "Північного потоку-2" та заблокували ухвалення оборонного бюджету.
Конгрес США підвищив ліміт держборгу, щоб уникнути дефолту

Конгрес США підвищив ліміт держборгу, щоб уникнути дефолту 13.10.2021

Конгрес США схвалив тимчасове підвищення ліміту державного боргу. Це дозволить країні уникнути можливого дефолту за державними зобов'язаннями.
У Каліфорнії проголосували проти відкликання губернатора-демократа

У Каліфорнії проголосували проти відкликання губернатора-демократа 15.09.2021

У Каліфорнії провалилася спроба відкликання губернатора. Це спеціальне голосування ініціювали республіканці, які хотіли поставити на місце демократа свого однопартійця.

Трамп закликав Байдена до відставки після поразки в Афганістані

Трамп закликав Байдена до відставки після "поразки" в Афганістані 16.08.2021

За словами Трампа, дії Байдена в Афганістані увійдуть в історію як одна з найбільших поразок США. Інші республіканці також засудили "провальне" виведення військ із країни.
Республіканці закликали відновити санкції США проти Nord Stream 2

Республіканці закликали відновити санкції США проти Nord Stream 2 02.06.2021

Республіканці з Палати представників Конгресу США наполягають: скасування санкцій суперечить неодноразово озвученій незгоді з добудовою "Північного потоку-2".
Блінкен: США продовжать боротися проти добудови Північного потоку-2

Блінкен: США продовжать боротися проти добудови "Північного потоку-2" 11.03.2021

Держсекретар США запевнив конгресменів, що нова адміністрація не припинили боротьбу проти добудови газопроводу і розглядає запровадження нових санкцій. Раніше республіканці дорікнули владі в нерішучості.
Північний потік-2: республіканці закликали Блінкена до нових санкцій

"Північний потік-2": республіканці закликали Блінкена до нових санкцій 09.03.2021

Конгресмени-республіканці заявили про розбіжність між рішучими заявами проти газопроводу "Північний потік-2" і реальними діями адміністрації Джо Байдена.
На виборах у Каталонії перемагають прихильники незалежності

На виборах у Каталонії перемагають прихильники незалежності 15.02.2021

Партії, які виступають за незалежність Каталонії, перемагають на виборах до регіонального парламенту. Вибори проходили за підвищених заходів безпеки через пандемію COVID-19.
Палата представників підтримала резолюцію про імпічмент Трампа

Палата представників підтримала резолюцію про імпічмент Трампа 13.01.2021

Палата представників США підтримала більшістю голосів резолюцію про імпічмент Трампа. За документ проголосували також і окремі конгресмени-республіканці.
Очима карикатуриста: Штурм Конгресу США - чи є там російський слід?

Очима карикатуриста: Штурм Конгресу США - чи є там російський слід? 07.01.2021

Штурм Капітолія у Вашингтоні, у результаті якого прибічники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США, нагадав карикатуристові Сергію Йолкіну події з російської історії.
Коментар: Дональд Трамп і влада натовпу

Коментар: Дональд Трамп і влада натовпу 07.01.2021

Дональд Трамп та його посіпаки несуть відповідальність за штурм Капітолія у Вашингтоні. Чим швидше він піде з посади президента США, тим краще, вважає Інес Поль.
Вибори в США: перерахунок голосів підтвердив перемогу Байдена в Джорджії

Вибори в США: перерахунок голосів підтвердив перемогу Байдена в Джорджії 20.11.2020

Перевага Джо Байдена в Джорджії після перерахунку бюлетенів незначно скоротилася й склала 12 284 голоси. Але республіканці можуть вимагати ще одного перерахунку.
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