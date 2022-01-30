Республіканська партія США

Республіканська партія, або Республіканці - одна з двох найбільших політичних партії США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "республіканці".

Республіканська партія є одна з двох найбільших політичних партії США. Республіканська партія була заснована 1854 року з метою скасувати рабство. В 1960-х роках республіканці розвернулись більше в бік правоконсервативних виборців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.