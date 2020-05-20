 Разумков: У ВР є ініціатива щодо створення ТСК з приводу ″плівок Деркача″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2020

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Разумков: У ВР є ініціатива щодо створення ТСК з приводу "плівок Деркача"

Дмитро Разумков повідомив, що у Верховній Раді є ініціатива створення тимчасової слідчої комісії щодо оприлюднених Андрієм Деркачем аудіозаписів з голосами, схожими на голоси Петра Порошенка та Джо Байдена.

Дмитро Разумков вважає, що правоохоронні органи мають проаналізувати дані з оприлюднених Андрієм Деркачем аудіозаписів

Дмитро Разумков (архівне фото)

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що правоохоронні органи повинні оцінити інформацію з оприлюднених напередоді народним депутатом Андрієм Деркачем аудіоматеріалів нібито з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок ввечері, 19 травня.

Разумков також зазначив, що головним питанням є те, чи відповідає оприлюднена інформація дійсності. "Якщо це відповідає дійсності, то наслідки повинні бути більш ніж жорсткими, тому що питань сьогодні більше, ніж відповідей стосовно цих плівок", - додав спікер парламенту.

У Верховній Раді можуть створити ТСК щодо аудіозаписів

За словами Разумкова, у Верховній Раді вже є ініціатива створення відповідної тимчасової слідчої комісії. "Вже є ініціатива в парламенті щодо створення тимчасової слідчої комісії, пов'язаної з оцінкою та розглядом питань, які порушувалися під час цієї пресконференції (Записи Деркач оприлюднив на пресконференції - Ред.) та були медійно заявлені", - сказав він.

Водночас спікер парламенту уточнив, що ця ініціатива ще "не оформлена документально". 

Реакція Офісу генпрокурора

Офіс генпрокурора відкрив провадження на підставі заяви народного депутата України Андрія Деркача, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора в середу, 20 травня. Як ідеться у повідомленні, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію за статтею про державну зраду і зловживання владою або службовим становищем.

Аудіоматеріали з нібито голосами Порошенка і Байдена

Напередодні народний депутат України Андрій Деркач під час пресконференції оприлюднив аудіоматеріали. У них містяться голоси, схожі на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка і ексвіцепрезидента США Джо Байдена. За словами Деркача, ці записи  можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка. Деркач стверджує, що отримав ці записи від журналістів-розслідувачів, а розмови нібито записував сам Порошенко.

Серед іншого, у цих аудіозаписах йшлося нібито про отримання "одного мільярда доларів в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції", а також про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який тоді розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".   За твердженнями Деркача, ці гроші спрямували на отримання військових державних замовлень підприємствам, які пов'язані з Порошенком.

Ще одна тема записів, як заявив Деркач, стосується розвалу парламентської
коаліції та майбутніх виборів. 

У партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка вже назвали оприлюднення цих записів "російською провокацією, яка не має нічого спільного з дійсністю". 

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