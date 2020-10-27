 Рада запровадила штрафи за відсутність масок у громадських місцях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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Новини

Рада запровадила штрафи за відсутність масок у громадських місцях

Законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів в Україні за відсутність маски у громадських місцях, проголосований в цілому Верховною Радою.

Без масок у громадських місцях в Україні штрафуватимуть

Без масок у громадських місцях в Україні штрафуватимуть

Верховна Рада України запровадила штрафи за відсутність у жителів країни масок у громадських місцях та у транспорті. Відповідний законопроєкт був ухвалений українським парламентом за основу і в цілому у п'ятницю, 6 листопада - документ підтримало 262 народні депутати.

Згідно з законопроєктом, до Кодексу України про адміністративні правопорушення вносяться зміни, які стосуються запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Цими змінами в Україні запроваджуються штрафи у розмірі від 170 до 255 гривень за відмови використання громадянами масок в громадських місцях та у транспорті.

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Захисну маску можна зробити власноруч

При цьому у законопроєкті наголошується, що штраф накладається за перебування в громадських місцях і транспорті під час дії карантину без одягнених захисних масок, що закривають ніс і рот, зокрема і виготовлених самостійно. Протокол про адміністративне правопорушення можуть складати одразу на місці, а сам штраф зможуть виписувати як працівники Національної поліції України, так і представники епідемічного контролю і органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, станом на ранок 6 листопада загалом за час епідемії коронавірусу в Україні було підтверджено інфікування 440 188 людей, а кількість летальних випадків склала 8 125. При цьому за цей час одужали 195 544 особи.

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