Проросійські демонстрації в Німеччині. Як реагують німці

У неділю, 10 квітня, в кількох містах Німеччини відбулись проросійські акції - автопробіги, як у Штутгарті та Ганновері, та демонстрації, як у Франкфурті-на-Майні. Регіональна влада зробила висновки з попереднього гучного автопробігу в Берліні та обмежила допустиму символіку для учасників таких мітингів, заборонивши демонстрацію георгіївської стрічки, а також латинські літери Z та V, а в землі Нижня Саксонія - і прапор СРСР. Хоча самі учасники асоціюють його з перемогою Радянського Союзу над нацизмом, влада землі вважає радянський прапор та інші заборонені знаки "символами територіальної експансії російської держави".

Після недільних проросійських демонстрацій посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав піти ще далі та заборонити учасникам акцій розмахувати і російським прапором у Німеччині. "Це ще свобода слова чи терпимість щодо прославлення російської війни на знищення, яка ведеться проти українських жінок та дітей?", - написав Мельник у Twitter.

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У Нижній Саксонії заборонили використовувати прапор СРСР на проросійських демонстраціях

Проте заборони російського прапора не буде, а до проросійських демонстрацій потрібно бути терпимими як прояву свободи думок, вважають одностайно німецькі політики, включаючи уряд ФРН. "Доки акції проходять мирно, демонстрацію російського прапора ми забороняти не можемо", - заявила в інтерв'ю газеті Die Welt експертка партії "Союз-90/Зелені" з питань внутрішньої безпеки Ламія Каддор (Lamya Kaddor).

Принципові заборони проросійських акцій Каддор вважає "проблематичними". З нею погодився і експерт з питань внутрішньої безпеки з партії лібералів Мануель Геферлін (Manuel Höferlin) - обидві партії входять до правлячої в Німеччині коаліції. Схвалення війни проти України є кримінальним діянням у ФРН, але решта висловлювань залишається захищеною свободою думок, додав Геферлін.

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Проросійські мітинги: "Гучна меншість"

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) закликала не переоцінювати демонстрації у Ганновері та Франкфурті-на-Майні. "Давайте не обманюватимемося: це дуже маленька, але гучна меншість. Я впевнена, що більшість громадян з російським корінням засуджують цю війну, як і ми", - написала вона в мережі Twitter. Таку думку висловив і уповноважений з питань пізніх переселенців Бернд Фабріціус (Bernd Fabritius), який, за його словами, не бачить великої підтримки війни проти України серед російських німців.

Одночасно з проросійськими демонстраціями у Німеччині проходять і акції на підтримку України

Що стосується заявлених тем проросійських мітингів - дискримінації російськомовних, то представник уряду ФРН на прес-конференції наголосив, що "так, такі правопорушення є, але немає жодних підстав для того, щоб говорити про сильне зростання неприязні до російськомовних людей в Німеччині". У цьому сенсі він заявив про дезінформацію з російської сторони. Раніше влада ФРН, однак, зазначила, що за останні тижні справді зросла кількість правопорушень на ґрунті як антиросійських, так і антиукраїнських настроїв.

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Акції на підтримку дій РФ "важко", але "необхідно терпіти"

Відгуки в німецькій пресі також були досить одностайні і зводилися до того, що слід виявляти терпимість до проросійських демонстрацій, але з відомими обмеженнями. "Свобода думок - велика цінність. Тому проросійські демонстрації повинні мати право на те, щоб бути проведеними. Але має бути дозволено і різко критикувати тих, хто в них бере участь", - написала Марі Ліза Келер (Marie Lisa Kehler) у коментарі газети Frankfurter Allgemeine Zeitung. Гасло франкфуртської демонстрації звучить примирливо: "Проти розпалювання ворожнечі та дискримінації російськомовних громадян/проти війни - за мир", зауважила авторка. Але що заважає організаторам та учасникам мітингів ставитися до свого ж гасла буквально та приєднатися до демонстрацій по всьому світу на знак солідарності з Україною, якщо вони самі пишуть "проти війни - за мир". Тим більше, що до таких акцій, пише Келер, приєдналося багато громадян Росії - одна з таких демонстрацій відбулася, наприклад, минулої неділі в Мюнхені.

Демонстрації на підтримку дій російського керівництва важко терпіти, бо фактично учасники проросійських акцій виявляють солідарність із відповідальними за агресію Росії проти України, написав Клаус Гілленбранд (Klaus Hillenbrand) у коментарі для газети taz. "Їм начхати на тисячі вбитих та скалічених, на криваву різанину, руйнування житлових будинків, інфраструктури, церков та синагог", - пише автор. Учасники підтримують "широко поширений у Росії наратив" про нібито існуючу загрозу для Росії з боку "нацистів" в Україні - це "повна нісенітниця", пише Гілленбранд. "Нехай демонструють, навіть якщо нам це боляче. Прибічників руху Pegida та противників вакцинації ми теж були змушені терпіти. Ми з нашого боку проводитимемо демонстрації за правду", - підсумував коментатор taz.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня. Автор: Микола Пермяков

