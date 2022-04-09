 Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2022

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Новини

Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро

Кампанія на підтримку українських біженців та переселенців зібрала трохи більше 9 мільярдів євро. Ще один мільярд євро додав ЄБРР.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн  (Ursula von der Leyen)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн  (Ursula von der Leyen)

Акція на підтримку українських біженців під назвою Stand Up for Ukraine зібрала 10,1 мільярда євро. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн  (Ursula von der Leyen) в суботу, 9 квітня, під час візиту до Варшави.

"Кампанія Stand Up for Ukraine зібрала 9,1 мільярда євро для людей, які рятуються від бомб, як в України, так і за її межами, при цьому додатковий мільярд пообіцяв ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку), - сказала фон дер Ляєн.
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Голова Єврокомісії назвала суму, отриману від події,  "фантастичною" та пообіцяла, що "буде ще". На зустрічі у Варшаві також по відеозв'язку виступив президент України Володимир Зеленський.

"Українська мужність вже об'єднала весь демократичний світ", - сказав він та закликав західні країни ввести додаткові санкції проти російських банків та нафти.

Захід Stand Up for Ukraine, організований Євросоюзом та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, мав на меті зібрати гроші для внутрішньо переміщених осіб та біженців з України.

До кампанії на підтримку України приєдналися відомі митці, зокрема Елтон Джон, Аланіс Моріссетт, Біллі Айліш, Енні Леннокс та Кріс Рока.

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