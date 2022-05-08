Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Природні катастрофи

Природні катастрофи - природні зміни на поверхні Землі або в атмосфері, які мають потужні негативні наслідки для існування живих істот та людини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "природні катастрофи". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Після вибуху в готелі в Гавані з-під завалів дістали тіла 27 людей

Після вибуху в готелі в Гавані з-під завалів дістали тіла 27 людей 08.05.2022

Понад 80 людей постраждали від вибуху в кубинському готелі "Саратога". Попередня причина інциденту - витік газу.
Шторм Мегі забрав життя понад двохсот людей на Філіппінах

Шторм "Мегі" забрав життя понад двохсот людей на Філіппінах 21.04.2022

Найсильніше буревій "Мегі" вдарив по філіппінській провінції Лейте, де внаслідок масштабних зсувів загинуло 202 людини.
Малайзія потерпає від повені: десятки загиблих та тисячі евакуйованих

Малайзія потерпає від повені: десятки загиблих та тисячі евакуйованих 02.01.2022

Через сильні дощі, які почалися ще у середині грудня, сім штатів Малайзії накрила повінь.

Кількість жертв виверження вулкана Семеру в Індонезії зростає

Кількість жертв виверження вулкана Семеру в Індонезії зростає 07.12.2021

Внаслідок виверження вулкану Семеру на острові Ява загинули щонайменше 34 людини, кількість постраждалих зростає. Президент Індонезії посилює заходи з евакуації та пошуку жертв виверження.

Виверження вулкана на Ла-Пальмі: між трагедією та туризмом

Виверження вулкана на Ла-Пальмі: між трагедією та туризмом 06.11.2021

У той час як на невеликому канарському острові Ла-Пальма одні рятуються втечею від вулкана, інші літають туди як туристи-гаффери. Острів - між трагедією та туризмом.
Сильний землетрус сколихнув Крит: щонайменше одна людина загинула

Сильний землетрус сколихнув Крит: щонайменше одна людина загинула 27.09.2021

Землетрус магнітудою 5,8 сколихнув найбільший грецький острів Крит. Одна людина загинула внаслідок обвалу купола церкви і ще дев'ятеро отримали пошкодження.
Потужний землетрус струсонув Мексику

Потужний землетрус струсонув Мексику 08.09.2021

Мексику струсонув землетрус магнітудою 7,1 з епіцентром неподалік курортного міста Акапулько. Загинула щонайменше одна особа.
Буревій Іда забрав життя щонайменше 46 осіб у США

Буревій "Іда" забрав життя щонайменше 46 осіб у США 03.09.2021

Щонайменше 46 осіб загинули 1-2 вересня внаслідок викликаних ураганом "Іда" злив та підтоплень на північному сході США.
Рекордна злива і повінь у Нью-Йорку: щонайменше семеро загиблих

Рекордна злива і повінь у Нью-Йорку: щонайменше семеро загиблих 02.09.2021

Жертвами негоди в Нью-Йорку стали щонайменше семеро осіб. Ще одна людина загинула в сусідньому штаті Нью-Джерсі.
У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через буревій Іда

У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через буревій "Іда" 02.09.2021

Мер Нью-Йорка та губернаторка штату Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан через рекордні зливи, що спричинили повені та підтоплення на північному сході США.
ООН: Понад 2 мільйони людей загинули через погодні катастрофи за 50 років

ООН: Понад 2 мільйони людей загинули через погодні катастрофи за 50 років 01.09.2021

Кількість катастроф з 1970-х років і до останнього десятиліття зросла в п'ять разів. ООН пояснює це змінами клімату та кращою фіксацією природних явищ.

Ураган Іда лютує в штаті Луїзіана: щонайменше одна жертва

Ураган "Іда" лютує в штаті Луїзіана: щонайменше одна жертва 30.08.2021

Унаслідок дії шквального вітру урагану "Іда" більше мільйона людей в американському штаті Луїзіана залишилися без електропостачання. Влада називає буревій "смертельно небезпечним" і закликає громадян до пильності.
На США насувається буревій Іда, влада проводить евакуацію населення

На США насувається буревій "Іда", влада проводить евакуацію населення 28.08.2021

Ураган "Іда" завдав значної шкоди на Кубі, а тепер узяв курс у бік штату Луїзіана. Метеорологи застерігають, що буревій може досягти сили урагану четвертої категорії.
Буревій Грейс накоїв лиха в Мексиці: щонайменше вісім загиблих

Буревій "Грейс" накоїв лиха в Мексиці: щонайменше вісім загиблих 22.08.2021

Буревій двічі вдарив по Мексиці - спершу пронісся над Юкатаном, а згодом знову вийшов на берег на узбережжі Мексиканської затоки. "Грейс" приніс рясні опади, спричинив повені й зсуви ґрунту.
Землетрус на Гаїті: вже близько 2,2 тисячі підтверджених жертв

Землетрус на Гаїті: вже близько 2,2 тисячі підтверджених жертв 19.08.2021

Рятувальники дістали з-під завалів 2189 тіл. Ще 332 особи вважаються зниклими безвісти. Рятувально-пошукові роботи ускладнюють рясні дощі. Фіксуються також нові підземні поштовхи.
Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі

Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі 17.08.2021

Поки на півдні Італії горять ліси й чагарники, які не вдається загасити, на півночі країни масштабні опади призвели до повеней.
Інші статті