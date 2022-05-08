Природні катастрофи - природні зміни на поверхні Землі або в атмосфері, які мають потужні негативні наслідки для існування живих істот та людини.

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