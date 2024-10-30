Над півднем Піренейського півострова вже кілька днів панує зона дощів, причому в деяких районах, за повідомленнями іспанських ЗМІ, за один день випала місячна норма опадів. Дороги перетворилися на бурхливі річки, десятки автомобілів змило потоками води, а в деяких випадках, як тут, у Валенсії, повінь збила автівки докупи у гори металобрухту.