"Безпрецедентна" повінь на півдні Іспанії
Рясні зливи спричинили потужні повені на значній частині території Іспанії. У регіоні Валенсія загинули понад 210 людей, десятки зникли безвісти. Штормове попередження досі діє. Про наслідки катастрофи - фотогалереї DW.
Річка замість вулиці
Сильні дощі призвели до того, що ця річка в муніципалітеті Алора вийшла з берегів. Сильні повені спричинили хаос на південному сході Іспанії. Станом на 2 листопада кількість загиблих становить 211 осіб, більшість з них - в регіоні Валенсія. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.
Прохання про допомогу через соцмережі
Особливо постраждали популярні серед туристів регіони Андалусія, Мурсія і Валенсія на узбережжі Середземного моря. У деяких районах жителі були заблоковані в своїх будинках і благали по допомогу через соціальні мережі, повідомляє газета El País.
Небезпека зберігається
Рятувальники допомагають постраждалим у провінції Альбасете. Тут також є зниклі безвісти.
Цвинтар автівок
Над півднем Піренейського півострова вже кілька днів панує зона дощів, причому в деяких районах, за повідомленнями іспанських ЗМІ, за один день випала місячна норма опадів. Дороги перетворилися на бурхливі річки, десятки автомобілів змило потоками води, а в деяких випадках, як тут, у Валенсії, повінь збила автівки докупи у гори металобрухту.
"Безпрецедентна" повінь
Ця качка не боїться повені, але пожежникам доводиться допомагати людям вибиратися з автомобілів, що опинилися у воді. Школи і парки у Валенсії не працювали 30 жовтня, залізничне сполучення в регіоні було також призупинено. Голова регіонального уряду Валенсії Карлос Масон назвав нинішню повінь "безпрецедентною".
Град розміром з м'ячі для гольфу
Сміття плаває на затопленій вулиці в Пікуані, Валенсія. У деяких частинах провінції були перебої зі струмом і телефонним зв'язком. За даними метеорологічної служби Aemet, окрім сильного дощу, був також град і сильні пориви вітру. "Град був розміром з м'ячі для гольфу, - розповіла El País фермерка Мерседес Гонсалес. - Здавалося, що настав кінець світу".
Зміна клімату посилює екстремальні погодні умови
Приголомшений чоловік дивиться на затоплену вулицю перед своїм магазином в Льйомбаї, Андалусія. Пасажирам швидкісного потягу, що зійшов з рейок в Андалусії, пощастило: жоден з 276 пасажирів не постраждав. Дослідники попереджають, що екстремальні погодні явища, такі як спека, шторми і зливи, посилюються через зміну клімату.