Короля Іспанії закидали брудом у постраждалій Валенсії

Король і королева-консорт Іспанії перервали свій візит до постраждалого від повені муніципалітету Пайпорта, після того, як розлючений натовп закидав їх брудом.

Король Іспанії Феліпе VI та урядовці у неділю, 3 листопада, зіткнулися з ворожим прийомом під час візиту до постраждалого від повені району Валенсії, де загинуло понад 200 осіб.

У Пайпорті, одному з найбільш постраждалих муніципалітетів поблизу Валенсії, натовп вигукував образи на адресу короля і закидав його оточення брудом і предметами, передає агенція, AFP.

Поліції довелося втрутитися, щоб стримати натовп, який вигукував "Геть! Геть!", "Вбивці!" та інші образи. Охоронці розкрили парасольки, щоб захистити королівську родину від бруду та інших предметів, які кидали протестувальники. Знайшовши укриття, Феліпе продовжував намагатися взаємодіяти з людьми в натовпі.

Гнів населення через реакцію влади на раптову повінь

Королева Летиція, іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес і глава регіону Валенсія Карлос Мазон також були в складі делегації, що прибула з візитом. Деякі протестувальники вигукували "Мазон у відставку!" і "Скільки смертей?! Геть!".

Іспанську владу критикують за надто повільну реакцію на повені: попередження на мобільні телефони в регіоні були розіслані лише у вівторок пізно ввечері, коли паводкові води вже почали завдавати шкоди в Пайпорті. Місцеві жителі також звинувачують владу в тому, що вона не поспішає з ліквідацією наслідків повені та наданням допомоги постраждалим містам.

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Для ліквідації наслідків катастрофи прибуває все більше військ

Наразі влада знайшла 217 тіл загиблих, 213 з них - у східній частині Валенсії. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти. У неділю пошуки продовжилися за допомогою близько 4 000 нових військових, які прибули вночі. Очікується, що в неділю прибуде ще тисяча військових.

Іспанське державне метеорологічне агентство оголосило попередження про сильні дощі в регіоні Валенсії, що збігається з королівським візитом. Влада намагається розподілити допомогу в зруйнованих містах і селах, деякі з яких були відрізані від їжі, води і електрики після проливного дощу в ніч з вівторка на середу.

Масштабна повінь у Валенсії

Шторм Дана, що обрушився на регіон 29 жовтня, спричинив вихід із берегів місцевих річок, заставши людей зненацька.

У містах і селах на південних околицях Валенсії каламутна вода швидко покрила дороги і залізничні колії, проникла в будинки і підприємства.

Як повідомило метеорологічне агентство, за вісім годин у постраждалому місті Чіва випало більше опадів, ніж за попередні 20 місяців, і назвало повінь "надзвичайною".

Цю повінь називають найгіршою природною катастрофою в сучасній історії Іспанії.