Повінь у Валенсії забрала життя щонайменше 51 людини

Затяжна злива спричинила повінь на сході Іспанії. Наразі відомо, що жертвами стихії стала щонайменше 51 людина. На 31 жовтня в Іспанії знову прогнозують шторми.

Щонайменше 51 людина загинула у регіоні Валенсія на сході Іспанії внаслідок раптової повені. Вода змивала на своєму шляху автомобілі, перетворила сільські вулиці на річки і пошкодила залізничні колії та автомагістралі, пише Associated Press у середу, 30 жовтня. Поліція і рятувальні служби використовували гелікоптери, щоб рятувати людей з їхніх будинків і автомобілів.

Повінь на сході Іспанії спричинила затяжна злива, що почалася в регіоні у вівторок, 29 жовтня.

Сильна злива спричинила повінь на сході Іспанії Фото: Eva Manez/REUTERS

Пізно увечері 29 жовтня влада повідомляла про кількох зниклих безвісти, проте вже зранку 30 жовтня стало відомо про десятки знайдених загиблих. Понад тисяча солдатів з іспанських підрозділів швидкого реагування були направлені в постраждалі райони.

"Ми були в пастці, як щури. Машини і сміттєві контейнери пливли вулицями. Вода піднімалася до трьох метрів", - розповідає мер Утьєля Рікардо Габальдон. За його словами, ще кілька мешканців міста вважаються зниклими безвісти.

Вода затопила будинки і автомобілі, Валенсія, 29 жовтня 2024 року Фото: Gregorio Marrero/AP/dpa/picture alliance

Число жертв може зрости

Число загиблих ще може збільшитися, оскільки інші регіони досі не повідомили про жертв, а пошукові роботи у важкодоступних районах тривають, зазначає AP. У селі Летур у сусідньому регіоні Кастилія-Ла-Манча, за даними місцевої влади, шестеро людей вважаються зниклими безвісти.

Поблизу Малаги зійшов з рейок швидкісний потяг, який перевозив майже 300 людей, та, за словами керівництва залізниці, минулося без постраждалих. Швидкісне залізничне сполучення між Валенсією і Мадридом було перерване, так само як і кілька приміських ліній.

Вода зносила на своєму шлязу навіть автомобілі Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Метеорологи очікують повторних штормів

Очільник регіону Карлос Мазон закликав людей залишатися вдома, щоб не ускладнювати рятувальні роботи, оскільки пересування дорогами ускладнене через повалені дерева і понівечені автомобілі.

Уряд Іспанії створив кризовий комітет для координації рятувальних робіт. Дощ у Валенсії вщух уранці 30 жовтня. Але, за прогнозами національної метеорологічної служби Іспанії, 31 жовтня очікуються нові шторми.

Іспанія все ще відновлюється після сильної посухи на початку 2024 року. Вчені стверджують, що збільшення епізодів природніх катаклізмів, ймовірно, пов'язане зі змінами клімату.