Вчені зафіксували найспекотніший день з початку спостережень

За попередніми даними, 21 липня 2024 року була зафіксована найвища середня приземна температура повітря за всю історію спостережень, повідомили європейські кліматологи.

Кліматологам найімовірніше вдалося зафіксували найтепліший день на планеті Земля за увесь час ведення спостережень за цим кліматичним показником. Згідно з оприлюдненими у вівторок, 23 липня, попередніми підрахунками Служби зміни клімату Copernicus, яка працює під егідою Євросоюзу, 21 липня глобальна середня приземна температура повітря сягнула позначки в 17,09 градуса за Цельсієм.

Якщо ці дані підтвердяться, то це буде новий абсолютний рекорд цього показника. Попередній було зафіксовано в липні минулого року і він лише незначно поступався нинішньому - 17,08 градуса за Цельсієм. А загалом торік кліматологи реєстрували глобальні кліматичні рекорди чотири дні поспіль - із 3 до 6 липня, нагадує інформагенція Reuters.

Починаючи з червня 2023 року кожен місяць ставав найспекотнішим на планеті з моменту початку спостережень, якщо порівнювати з показниками відповідних місяців у попередні роки. Дехто з учених передрікав аномальну спеку цього року, оскільки цьогоріч до змін клімату також додався такий феномен як Ель-Ніньо.

Як уточнює Reuters, науковці ведуть регулярні вимірювання середньої температури поверхні Землі з 1940 року.

Цьогоріч від спеки потерпає й Україна

Нагадаємо, у багатьох частинах світу спостерігаються вкрай високі температури повітря. В Україні у першій половині липня також було зафіксовано низку температурних рекордів.

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