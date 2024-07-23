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НаукаСвіт

Вчені зафіксували найспекотніший день з початку спостережень

Валерій Сааков
23 липня 2024 р.

За попередніми даними, 21 липня 2024 року була зафіксована найвища середня приземна температура повітря за всю історію спостережень, повідомили європейські кліматологи.

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Жінка ховається від сонця під парасолькою
Неділя, 21 липня, попередньо, була найспекотнішим днем від початку спостередженьФото: Adam Gray/Getty Images/AFP

Кліматологам найімовірніше вдалося зафіксували найтепліший день на планеті Земля за увесь час ведення спостережень за цим кліматичним показником. Згідно з оприлюдненими у вівторок, 23 липня, попередніми підрахунками Служби зміни клімату Copernicus, яка працює під егідою Євросоюзу, 21 липня глобальна середня приземна температура повітря сягнула позначки в 17,09 градуса за Цельсієм.

Якщо ці дані підтвердяться, то це буде новий абсолютний рекорд цього показника. Попередній було зафіксовано в липні минулого року і він лише незначно поступався нинішньому - 17,08 градуса за Цельсієм. А загалом торік кліматологи реєстрували глобальні кліматичні рекорди чотири дні поспіль - із 3 до 6 липня, нагадує інформагенція Reuters.

Починаючи з червня 2023 року кожен місяць ставав найспекотнішим на планеті з моменту початку спостережень, якщо порівнювати з показниками відповідних місяців у попередні роки. Дехто з учених передрікав аномальну спеку цього року, оскільки цьогоріч до змін клімату також додався такий феномен як Ель-Ніньо.

Як уточнює Reuters, науковці ведуть регулярні вимірювання середньої температури поверхні Землі з 1940 року.

Цьогоріч від спеки потерпає й Україна

Нагадаємо, у багатьох частинах світу спостерігаються вкрай високі температури повітря. В Україні у першій половині липня також було зафіксовано низку температурних рекордів.

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