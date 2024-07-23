Вчені зафіксували найспекотніший день з початку спостережень

Вчені зафіксували найспекотніший день з початку спостережень23 липня 2024 р.
Кліматологам найімовірніше вдалося зафіксували найтепліший день на планеті Земля за увесь час ведення спостережень за цим кліматичним показником. Згідно з оприлюдненими у вівторок, 23 липня, попередніми підрахунками Служби зміни клімату Copernicus, яка працює під егідою Євросоюзу, 21 липня глобальна середня приземна температура повітря сягнула позначки в 17,09 градуса за Цельсієм.
Якщо ці дані підтвердяться, то це буде новий абсолютний рекорд цього показника. Попередній було зафіксовано в липні минулого року і він лише незначно поступався нинішньому - 17,08 градуса за Цельсієм. А загалом торік кліматологи реєстрували глобальні кліматичні рекорди чотири дні поспіль - із 3 до 6 липня, нагадує інформагенція Reuters.
Починаючи з червня 2023 року кожен місяць ставав найспекотнішим на планеті з моменту початку спостережень, якщо порівнювати з показниками відповідних місяців у попередні роки. Дехто з учених передрікав аномальну спеку цього року, оскільки цьогоріч до змін клімату також додався такий феномен як Ель-Ніньо.
Як уточнює Reuters, науковці ведуть регулярні вимірювання середньої температури поверхні Землі з 1940 року.
Цьогоріч від спеки потерпає й Україна
Нагадаємо, у багатьох частинах світу спостерігаються вкрай високі температури повітря. В Україні у першій половині липня також було зафіксовано низку температурних рекордів.
Читайте також: Який зв'язок глобального потепління з природними катаклізмами?