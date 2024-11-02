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КатастрофиЄвропа

Масштабна повінь в Іспанії забрала життя вже понад 210 осіб

Валерій Сааков
2 листопада 2024 р.

Для подолання шкоди від спустошливих повеней уряд Іспанії змушений розгорнути найбільший контингент військових і силовиків у мирний час. Загиблих уже 211.

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Наслідки катастрофічних повеней поблизу Валенсії
Наслідки катастрофічних повеней поблизу ВаленсіїФото: Alberto Saiz/AP Photo/picture alliance

Кількість загиблих від катастрофічних повеней в Іспанії сягнуло 211 осіб. Про це в суботу, 2 листопада, повідомив прем'єр-міністр країни Педро Санчес під час телевізійного звернення до громадян. За словами іспанського прем'єра, уряд Іспанії направить ще 10 тисяч військових і правоохоронців у райони навколо Валенсії, спустошені катастрофічними повенями, повідомляє агенція AFP.

Тим часом надія знайти тих, хто вижив, на четвертий день після того, як потоки брудної води й мулу затопили міста і зруйнували інфраструктуру, стає дедалі примарнішою. У своїй промові Санчес наголосив, що нинішня катастрофа стала другою за кількістю жертв повінню в Європі за останнє століття, поступаючись лише повені 1967 року в Португалії, коли загинуло понад 500 людей.

Для того, щоб допомогти владі регіону Валенсія оперативно подолати наслідки лихоліття, іспанський уряд пішов на найбільше залучення військових і силовиків до операцій у мирний час. Раніше уряд Санчеса уже відправив в постраждалі райони 2,5 тисячі військових і силовиків. Саме на регіон Валенсія та його околиці припадає найбільша кількість смертей від спустошливої повені. 

Крім того, Санчес пообіцяв зробити все, що залежить від уряду, щоб подолати наслідки стихійного лиха. Тим часом у МВС і рятувальних службах кажуть про десятки зниклих безвісти, тож кількість загиблих може ще зрости.

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