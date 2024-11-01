Катастрофічна повінь в Іспанії: число жертв сягнуло 205

Під час пошуково-рятувальних робіт у постраждалих районах Іспанії знаходять дедалі більше тіл загиблих. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

Рятувальні служби Іспанії повідомили, що станом на ранок п'ятниці, 1 листопада, кількість жертв найсильнішої повені в Іспанії за останні десятиліття зросла до 205 людей. Організація, що координує роботу екстрених служб у Валенсії, найбільш постраждалому східному регіоні, нарахувала 202 загиблих, передає інформагенція AFP.

Крім того, влада сусідніх Кастилії-Ла-Манчі та Андалусії зафіксувала три випадки загибелі людей у своїх регіонах. Рятувальники, оснащені безпілотниками, й з допомогою службово-розшукових собак розбирають завали в пошуках десятків людей, які, за даними влади, досі вважаються зниклими безвісти.

Іспанський уряд направив у постраждалі регіони додаткові війська

Тим часом уряд Іспанії направив додатково 500 військовослужбовців у постраждалі райони на підкріплення до 1200, які вже перебувають на місці для виконання завдань з пошуку, порятунку та логістики. Деякі відрізані від світу райони й досі залишаються без води, їжі та електроенергії, попри те, що від початку повені минуло три дні. Багато автомобільних доріг і залізничних ліній пошкоджені, що унеможливлює швидке відновлення руху ними. Усе це посилює побоювання, що кількість жертв буде зростати.

"У промисловій зоні досі стоїть купа машин, гори й громаддя машин, - сказав мер міста Чива Ампаро Фор в інтерв'ю громадському мовнику RNE. - Багато з них, мабуть, порожні, але ми впевнені, що інші з людьми".

За даними національної метеорологічної служби AEMET, 29 жовтня у цьому місті, що розташоване на захід від Валенсії, лише за вісім годин випав 491 мм опадів, що майже дорівнює річній нормі.

