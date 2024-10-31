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СуспільствоІспанія

Число загиблих від повеней в Іспанії стрімко зростає

Валерій Сааков
31 жовтня 2024 р.

Станом на вечір 31 жовтня число жертв повеней в Іспанії сягнуло 158, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

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Наслідки руйнівної повені в Іспанії
Наслідки руйнівної повені в ІспаніїФото: Manu Fernandez/AP/picture alliance

Число загиблих внаслідок руйнівної негоди в Іспанії зросло щонайменше до 158. У найбільш постраждалому регіоні Валенсія на сході країни знайшли уже 155 тіл загиблих, повідомила ввечері у четвер, 31 жовтня, місцева влада. Ще три жертви були знайдені в регіонах Андалусія і Кастилія-Ла Манча. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

Тіла загиблих рятувальники знаходять у будинках та автомобілях, затоплених внаслідок раптової повені, що сталася 29 жовтня. У той день, за даними метеорологів, за вісім годин зливи у деяких районах Валенсії випала річна норма опадів. Повені у Валенсії завдали шкоди й інфраструктурі регіону - мостам, дорогам, залізничним коліям і будівлям. Також стихія знищила посіви і худобу в регіоні.

31 жовтня до найбільш постраждалих районів навколо міста Валенсія уже повернулася тиха погода. Тим часом державне метеорологічне агентство AEMET оголосило найвищий рівень небезпеки для провінції Кастельон, а для міста Таррагона у Каталонії -  "жовтий" рівень.

Як повідомлялось, Європейський Союз задіяв свою супутникову систему Copernicus для допомоги іспанським рятувальним службам. 

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