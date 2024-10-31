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Жертвами руйнівної повені в Іспанії стали 95 людей

Анастасія Шепелева
31 жовтня 2024 р.

Повінь забрала життя щонайменше 95 людей, пошуки зниклих безвісти тривають. Тим часом штормове попередження оголосили ще в одному районі Іспанії.

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Автомобілі, які несла стрімка вода під час повені, підвень Валенсії, 30 жовтня 2024 року
Автомобілі, які несла стрімка вода під час повені у ВаленсіїФото: JOSE JORDAN/AFP

В Іспанія оголошене нове штормове попередження для частини регіону Валенсія. Водночас  кількість загиблих внаслідок повені в регіоні сягнула щонайменше 95. Більшість жертв зафіксували у Валенсії - 92 людини. Ще двоє загинули в регіоні Кастилія-Ла-Манча і один - в Андалусії.

До найбільш постраждалих районів навколо міста Валенсія, третього за величиною в Іспанії, вже повернулася спокійна погода. Тим часом державне метеорологічне агентство AEMET оголосило найвищий рівень небезпеки для провінції Кастельон, а для міста Таррагона у Каталонії -  "жовтий" рівень, пише Reuters у четвер, 31 жовтня.

Рятувальники і далі прочісують затоплені місця, оглядають автомобілі в пошуках тих, хто все ще вважається зниклим безвісти. Наразі невідомо точна кількість людей, чиє місцеперебування не встановлено, проте увечері 30 жовтня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес припустила, що кількість загиблих, ймовірно, зросте.

За даними метеорологів, 29 жовтня за вісім годин зливи у деяких районах Валенсії випала річна норма опадів, що спричинило затори на автошляхах і затоплення сільськогосподарських угідь у регіоні.

Повені у Валенсії завдали шкоди інфраструктурі регіону - мостам, дорогам, залізничним коліям та будівлям. Також внаслідок безконтрольна стихія знищила посіви і худобу в регіоні.

ЄС задіяв Copernicus

Європейський Союз задіяв свою супутникову систему Copernicus для допомоги іспанським рятувальним службам. Про це у своєму акаунті в соцмережі Х оголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Свою допомогу Іспанії  запропонував також Берлін. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) повідомив у Х, що Берлін контактує із Мадридом "щодо можливої допомоги". Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser), зі свого боку, назвала повені "жахливим стихійним лихом".

 

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