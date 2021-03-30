 Президент Німеччини закликав готуватися до тижнів жорстких обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2021

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Президент Німеччини закликав готуватися до тижнів жорстких обмежень

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр у великодньому телезверненні закликав німців брати участь у вакцинації, аби подолати кризу довіри, що виникла в країні.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав жителів країни бути готовими до ще кількох тижнів жорстких обмежень через пандемію COVID-19. Про це він заявив у великодньому телевізійному зверненні, що транслювалося в п'ятницю, 2 квітня, суспільно-правовими телеканалами ARD і ZDF.

"Зараз ми посеред третьої хвилі пандемії. І щоб її переламати, потрібні зусилля з усіх боків. Найближчі тижні вимагатимуть подальших важких обмежень", - заявив Штайнмаєр. За його словами, для боротьби з COVID-19 в країні було зроблено вже багато, мали місце й помилки, зокрема і в тому, що стосується тестування і вакцинації.

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Штайнмаєр довіряє усім схваленим вакцинам

Водночас президент Німеччини закликав усіх брати участь в кампанії вакцинації від коронавірусу, яка набирає обертів. "Я довіряю всім, наголошую - всім допущеним в Німеччині вакцинам. Вакцинація - це найважливіший крок на шляху виходу з пандемії - використовуйте цю можливість!" - додав Штайнмаєр. Він також повідомив, що днями отримав перше щеплення.

Глава держави підкреслив також важливість подолання кризи довіри, яка виникла в країні. Зокрема, довіри між владою та громадянами. "Давайте не будемо обурюватися через інших або тих, хто там нагорі. Не будемо постійно показувати, що не виходить, а навпаки - що виходить, коли кожен виконує свою частину (обов'язків. - Ред.). Це важливо для мене, коли я кажу про довіру. Оскільки довіра в демократії зрештою - ніщо інше, як довіра до самих себе!" - зазначив Штайнмаєр.

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Майже 77 тисяч померлих із COVID-19 у Німеччині

Від початку пандемії у Німеччині зареєстрували понад 2,8 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Померли близько 76,9 тисячі інфікованих.

Останніми тижнями кількість зареєстрованих нових випадків зараження знову зростає. Тижневий показник нових інфекцій у перерахунку на 100 тисяч осіб у суботу, 3 квітня, становить понад 131. Тим не менш, у багатьох регіонах країни поки що чинні пом'якшення локдауну, запроваджені на початку березня. Зокрема, за попеденім записом можна відвідати магазини та музеї.

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