ПЛР-тест на COVID-19 тепер обов'язковий для в'їзду в Україну
Уряд зробив негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 обов'язковим для в'їзду в Україну. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Подорожуючий, що повертається з України робить тест на COVID-19 на центральному автовокзалі Берліна (фото з архіву)
Кабінет міністрів України зробив надання довідки про негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19 обов'язковою умовою для в'їзду в країну. За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, відповідна постанова уряду набула чинності ще 22 березня. Про це він заявив вранці у вівторок, 23 березня, під час пресбрифінгу у Києві.
Згідно з текстом документа, при в'їзді подорожувальники мають надати негативний результат тесту на коронавірус, який було зроблено не більше, ніж за 72 години до перетину кордону.
За словами Степанова, вимога діятиме незалежно від того, з якої країни прибуває особа, та якою у цій державі є ситуація із поширенням коронавірусу.
Уряд також дозволив перевезення пасажирів автомобільним транспортом міжнародного сполучення за наявності у них негативного результату тесту на COVID-19, проведеного не більше, ніж за 48 годин до дня поїздки.
Водночас уряд зробив отримання негативного результату тесту на коронавірус обов'язковою умовою для звільнення від самоізоляції в разі повернення українців до країни. Згідно з документом, від самоізоляції звільняються громадяни України, які "мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведеного не більше ніж за 48 годин до перетину державного кордону".
Окрім того, від самоізоляції звільняються громадяни України віком до 12 років, українці, що перевозять стовбурові клітини для трансплантації, а також водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад.
Як повідомлялося, минулої доби в Україні померли 333 інфікованих коронавірусом людини. Це найбільший показник від початку пандемії. За минулу добу в Україні було виявлено 11476 нових випадків інфікування коронавірусом.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
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