Коронавірус: МОЗ України купить у ЮНІСЕФ 1,2 мільйона ПЛР-тестів

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) в рамках угоди з представництвом Дитячого фонду ООН в Україні ("ЮНІСЕФ Україна") закупить додатково 1,2 мільйона ПЛР-тестів для діагностики коронавірусної інфекції. Відповідна угода між МОЗ України та "ЮНІСЕФ Україна" в рамках проєкту з World Bank Ukraine "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" підписана у понеділок, 7 грудня, повідомляється на сайті українського МОЗ.

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"Разом з аналогічною кількістю (1,2 мільйона) наборів для автоматичної екстракції вірусної РНК, що закуповуються у рамках угоди з World Health Organization Ukraine, ми поліпшуємо можливості тестування хворих з підозрою на COVID-19 у лабораторних центрах всіх регіонів України", - зазначила заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова. На яку суму Україна закупить COVID-тести в рамках цієї угоди, у повідомленні відомства не зазначається.

Раніше уряд України додатково виділив майже 1,3 мільярда гривень на збільшення кількості тестувань на COVID-19.

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Протягом останнього тижня - з 30 листопада до 6 грудня - в Україні щоденно проводилося у середньому близько 60 тисяч тестів на коронавірус. У повідомленні МОЗ України зазначається, що воно планує до кінця цього року вийти на понад 70 тисяч ПЛР-тестів на добу.