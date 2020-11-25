 Яким тестам на коронавірус довіряти (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.11.2020

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Політика й суспільство

Яким тестам на коронавірус довіряти (відео)

ПЛР-тести, тести на антиген, тести на антитіла. Яка між ними різниця? Які найнадійніші? І чому Ілон Маск, здавши чотири тести в один день, усе ще не знав, чи хворий на COVID-19?

Bundesdelegiertenkonferenz Bündnis 90/Die Grünen | Corona-Schnelltest

ПЛР - основний вид тестів

Двічі позитивний і двічі негативний. Засновник SpaceX Ілон Маск в один день зробив чотири швидкі тести на антиген й отримав суперечливі результати. Та сама машина, той самий тест і та сама медсестра, а зрозуміти, чи підчепив коронавірус, не вдалося. У чому проблема? У світі вже існує декілька сотень різноманітних тестів для виявлення коронавірусної інфекції. Усі вони діляться за своїм принципом на три основні групи: це ПЛР-тести, тести на антиген і тести на антитіла. То яким тестам довіряти?

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