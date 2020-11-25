Яким тестам на коронавірус довіряти (відео)

Двічі позитивний і двічі негативний. Засновник SpaceX Ілон Маск в один день зробив чотири швидкі тести на антиген й отримав суперечливі результати. Та сама машина, той самий тест і та сама медсестра, а зрозуміти, чи підчепив коронавірус, не вдалося. У чому проблема? У світі вже існує декілька сотень різноманітних тестів для виявлення коронавірусної інфекції. Усі вони діляться за своїм принципом на три основні групи: це ПЛР-тести, тести на антиген і тести на антитіла. То яким тестам довіряти?



