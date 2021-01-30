 У Євросоюзі оновили обмеження на в′їзд до Шенгенської зони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2021

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Новини

У Євросоюзі оновили обмеження на в'їзд до Шенгенської зони

У ЄС переглянули обмеження на в'їзд до Шенгенської зони з третіх країн. Критерії для відкриття кордонів стали жорсткішими. Також відтепер вимагатимуть негативний ПЛР-тест для в'їзду до ЄС.

У Євросоюзі оновили обмеження на в'їзд до Шенгенської зони

У Євросоюзі оновили обмеження на в'їзд до Шенгенської зони

Рада Європейського Союзу затвердила нові рекомендації щодо обмежень на подорожі до Шенгенської зони, запроваджені через пандемію COVID-19. Нові обмеження ухвалили у рамках письмової процедури у вівторок, 2 лютого, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Зокрема, рекомендації передбачають нові умови для відкриття кордонів Євросоюзу з третьою країною для будь-яких поїздок, включно з туристичними. Для цього цій країні треба виконати низку критеріїв. Зокрема, кількість нових випадків COVID-19 не повинна перевищувати 25 на 100 тисяч населення протягом останніх 14 днів. При цьому кількість нових випадків захворювання за останні два тижні повинна скорочуватися або залишатися стабільною порівняно з попереднім 14-денним періодом.

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Крім того, країна має проводити понад 300 тестів на 100 тисяч населення протягом семи днів, а кількість позитивних тестів на коронавірус за останні сім днів не повинна перевищувати чотири відсотки. Також до уваги братиметься наявність чи відсутність різних мутацій коронавірусу.

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Виходячи з цих критеріїв, Рада ЄС оновлюватиме список держав, для громадян яких кордони Шенгенської зони будуть відкритими. Востаннє перелік переглядали 28 січня. У ньому залишилися лише сім країн: Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд і Китай.

Додаткові обмеження на необхідні поїздки до ЄС

Як і раніше, дозволеними залишаться так звані необхідні поїздки. Тобто на територію Шенгену пускають громадян і резидентів країн ЄС, а також, наприклад, працівників транспорту чи дипломатів. Відтепер для в'їзду вимагатимуть негативний ПЛР-тест, який було зроблено протягом 72-х годин до в'їзду на територію Шенгену. Не поширюватиметься це правило лише на працівників транспорту, як-от водіїв. Також країни можуть на свій розсуд застосовувати додаткові обмеження після приїзду - карантин, самоізоляцію чи додаткове тестування на коронавірус.

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Рекомендації передбачають і можливість обмежити категорії людей, які мають право на необхідні поїздки. Це стосуватиметься передусім тих третіх країн, де епідеміологічна ситуація швидко погіршується, зокрема через поширення нових варіантів коронавірусу.

Ці обмеження ухвалені у вигляді рекомендацій, оскільки питання перетину кордону перебувають у компетенції держав ЄС. Саме національні уряди відповідальні за їхнє впровадження. Утім, оскільки держави Євросоюзу спільно ухвалили ці рекомендації, то очікується, що вони будуть ним слідувати.

Рекомендації поширюються на всі країни ЄС, крім Ірландії, а також на Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. Данія має право вирішувати, виконувати їх чи ні.

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