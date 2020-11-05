Глави МВС країн-членів ЄС обговорюватимуть реформу Шенгенської зони

Європейська Комісія (ЄК) планує у грудні цього року провести перший "Шенгенський форум", на якому обговорюватиметься реформа Шенгенської зони. Про це в п'ятницю, 6 листопада, заявив офіційний речник Єврокомісії Крістіан Віганд у Брюсселі. За його словами, до участі у форумі планується залучити міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС, членів Європарламенту та представників національних органів влади, передає інформагенція dpa.

Віганд зазначив, що цей форум має визначити орієнтири щодо реформування Шенгенського простору. Прессекретар Єврокомісії наголосив, що створення Шенгенського простору стало одним з найбільших досягнень ЄС. "У наших спільних інтересах захищати цілісність і функціонування Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю", - додав речник брюссельських єврофункціонерів, цитує dpa.

Водночас унаслідок криз останніх років Шенгенська зона піддається дедалі більшому тиску, визнав офіційний представник Єврокомісії. "Реформа Шенгенської зони явно необхідна", - наголосив він.

Нова концепція Шенгенської зони

Крім того, за словами речника ЄК, європейські комісари мають намір 2021 року представити нову Шенгенську стратегію. Головними елементами цієї стратегії мають стати покращення співпраці та обміну інформацією, посилення контролю, взаємопов'язана європейська система контролю за кордонами тощо.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність реформування Шенгенської зони на тлі нинішнього зростання терористичної загрози в Європі.

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Нагадаємо, до Шенгенської зони входять більшість країн-членів ЄС, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн, котрі не є членами Євросоюзу. Водночас п'ять країн-членів ЄС - Хорватія, Кіпр, Болгарія, Ірландія та Румунія не входять до Шенгенської зони.