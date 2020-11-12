Перегони з коронавірусом. Як забезпечити вакциною весь світ

Розроблена німецькою компанією BioNTech разом із американським концерном Pfizer вакцина проти COVID-19 може ознаменувати собою початок кінця пандемії.

Її розробка потребували безпрецедентної мобілізації зусиль науковців і фармацевтів у всьому світі. Втім це лише перша частина битви. Розповсюдження вакцини потребуватиме масованої підготовки транспортних та логістичних ресурсів.

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Отримати дозвіл для вакцини, налагодити виробництво

Вакцина досі не отримала дозволу на використання з боку контролюючих органів. Щоправда, враховуючи надзвичайно багатообіцяючі результати випробувань, очікується, що це не забере багато часу.

Багато аналітиків вірять, що США нададуть дозвіл у терміновому порядку вже до кінця цього року. Європейське агентство лікарських засобів вірогідно вчинить аналогічним чином.

BioNTech створила технологію зі створення вакцини, але вона потребуватиме ресурсів Pfizer, аби розгорнути масштабне виробництво. У жовтні концерн вже виробив декілька сотень тисяч доз на своїй фабриці у Пуурсі в Бельгії.

Різні країни вже уклали величезні угоди про закупівлю вакцини. Цього тижня ЄС фіналізував угоду щодо придбання близько 300 мільйонів доз вакцини, яку необхідно вводити двічі. Тобто цього вистачить близько 150 мільйонам людей.

В очікуванні дозволів у Pfizer заявляють, що планують почати доставку до кінця 2020 року. У концерні сподіваються мати доступними близько 100 мільйонів доз вже до кінця грудня й більше одного мільярда доз - у наступному році.

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Зберігання вакцини в екстремальному холоді

Вакцину необхідно зберігати при температурі у мінус 70 градусів за Цельсієм, а після розмороження вона буде придатною до споживання лише близько п'яти днів при температурі у 2-8 градусів за Цельсієм. Жодна нині існуюча вакцина не потребує такої сильної заморозки, адже принцип дії дітища BioNTech базується на принципово новій технології.

Тому йдеться не просто про складність транспортування мільярдів доз вакцини по всьому світу, але й про те, що це має відбуватися при екстремальних умовах зберігання. Існуючі "холодні ланцюги" - ланцюги постачання, які створені для транспортування при низькій температурі від місця виробництва безпосередньо до споживача, - не здатні забезпечити необхідні умови.

У підсумку у Pfizer знайшли власне короткострокове рішення. У компанії розробили власні "температурні контейнери" розміром з валізу, здатних зберігати до п'яти тисяч доз вакцини. Заповнені сухим льодом, вони здатні зберігати вакцини за необхідної температури близько 10 днів. За умови, що їх не відкриватимуть. Самі контейнери можна зберігати при температурі у 15-25 градусів за Цельсієм.

Відсутнсіть технологій глибокої заморозки у бідних країнах може унеможливити використання нової вакцини у цих державах

Але і з термальними контейнерами у вакцини буде лише 10 днів, аби дістатися центру вакцинації - наприклад, лікарні чи кабінету лікаря. Після цього її треба використати впродовж п'яти днів, хіба що у місці призначення також є можливість зберігання при мінус 70 градусах. У такому випадку вакцина зберігатиме свої властивості додаткові шість місяців до моменту розмороження.

Вакцина для багатих країн

Технологія екстремального замороження не є звичною для лікарень і лікарських кабінетів. Але у країнах з низьким рівнем достатку її немає зовсім. "Ніде на планеті не існує логістичних можливостей розповсюджувати вакцину в таких масштабах та за таких умов зберігання без необхідних для цього величезних інвестицій, - каже професор Тобі Петерс з Університету Бірмінгема. - Проблема особливо актуальна для глобального Півдня, де багато сіл не мають навіть звичайного холодильника для зберігання вакцин".

Для багатших держав проблему можна вирішити, навіть якщо це стане логістичним викликом. Пуурс та ще один виробничий центр Pfizer у Каламазу в Мічигані мають значні можливості для зберігання за умов глибокої заморозки. Їх доповнюватимуть так звані заморожувальні ферми, одна з яких є, наприклад, у німецькому Карлсруе. Спеціальні контейнери Pfizer мають датчики GPS, і у концерні сподіваються щодня передавати до аеропортів 7,5 мільйона доз зі своїх центрів у Пуурсі та Каламазу.

Одна з заморожувальних ферм компанії UPS, побудованих для транспортування нової вакцини від коронавірусу

Низка логістичних компаній також використала наявний час для підготовки. Так, UPS побудувала дві заморожувальні ферми в Нідерландах та США, а DHL відкрила новий центр зберігання при низьких температурах в американському Індіанаполісі.

Холодильники для зберігання при ультранизьких температурах є доступними на ринку, але дорогими - вони коштують від 10 тисяч до 20 тисяч євро. Німеччина планує обладнати подібними холодильниками близько 60 центрів вакцинації.

Авіаперевізники також почали готуватися. Йохім фон Віннінг (Joachim von Winning), керівник спілки підприємств авіаційної логістики Air Cargo Community, заявив Reuters, що його індустрія працювала над планами доставки вакцин літаками ще з березня.

Бідніші країни чекатимуть на інші вакцини

Втім, відповідно до побоювань ще на початку перегонів з розробки вакцин, такі ресурси є доступними лише низці найбагатших країн. "Більшість цих вакцин потребують мінус 70 градусів, що є просто неможливим для Індії, отже про це можна забути", - сказав інформаційному агентству Bloomberg експерт з питань охорони здоров'я професор Т. Сундарараман з Нью-Делі.

Представляючи свій звіті за третій квартал, компанія BioNTech заявила, що працює над більш стабільною версією власної вакцини, яка могла б довше зберігатися в звичайному холодильнику. Втім, навіть за умови успіху, це не полегшить процес логістики принципово.

Можливо, країнам з низьким рівнем достатку краще дочекатися інших вакцин, які також продемонстрували перспективні результати під час завершальних етапів досліджень. Багато з них не потребуватимуть такого глибокого заморожування, а деякі - зовсім не треба буде заморожувати.