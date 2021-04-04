 Партія прем′єра Бойка Борисова лідирує на виборах до парламенту Болгарії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Партія прем'єра Бойка Борисова лідирує на виборах до парламенту Болгарії

Після підрахунку майже половини бюлетенів партія Бойка Борисова набирає 24,2 відсотка голосів. Прем'єр Болгарії уже запропонував опозиції долучитися до формування уряду.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов

Партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" ("ГЕРБ") прем'єр-міністра Бойка Борисова лідирує і набирає 24,2 відсотка голосів за підсумками парламентських виборів. Про це свідчать дані, які опублікувала Центральна виборча комісія країни в понеділок, 5 квітня, після підрахунку 42,5 відсотка бюлетенів.

На другому місці - партія "Є такий народ" (ITN) популярного телеведучого Славі Трифонова, за неї віддали голоси 19 відсотків виборців. Опозиційна Болгарська соціалістична партія - на третьому місці з 14,9 відсотка голосів.

Водночас правоцентристське об'єднання "Демократична Болгарія" і опозиційний лівоцентристський альянс "Встань! Мафія, геть!", члени якого брали участь в антикорупційних протестах і вимагали відставки Борисова в 2020 році, набирають 11 і 5,1 відсотка відповідно.

У "Руху за права і свободи", що об'єднує мусульманське населення Болгарії, - 8,7 відсотка голосів. Партнер "ГЕРБ" по коаліції - націоналістичний "ВМРО - Болгарський національний рух" - з 3,6 відсотками впритул наблизився до 4-відсоткового прохідного бар'єру. Очікується, що остаточні підсумки виборів оголосять 8 квітня.

Прем'єр запропонував сформувати уряд з представниками опозиції

Тим часом прем'єр Борисов вже заявив, що його політсила "ГЕРБ" перемогла, і закликав опозицію розглянути питання про формування коаліційного уряду, який зосередився б на залученні фінансування ЄС на тлі пандемії. "Пропоную вам мир, пропоную висунути експертів, взяти на себе відповідальність. Це моя пропозиція для всіх", - написав він у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, 2020 року жителі Болгарії організовували масові протести проти Бойка Борисова і вимагали його відставки. Протестувальники звинувачували прем'єр-міністра в корупції і зв'язках з олігархами. Борисов відмовився йти у відставку, натомість звільнив декількох міністрів зі свого уряду, щоб спробувати зупинити учасників акцій протесту.

Депутатів у парламент Болгарії обирають на 4 роки. Майже 7 тисяч кандидатів претендують на 240 місць у парламенті. 

Дивитись відео 05:03

Протести в Болгарії: проти якої "радянщини" і корупції мітингують (18.09.2020)

Дивитись відео 25:50

Болгарія повстала проти корупції, мафії та олігархів у владі - "Європа у фокусі" (03.08.2020)

Аудіо й відео до теми

Декомунізація навпаки: чому в Болгарії відновлюють комуністичну пам’ятку (19.10.2020)  

Також за темою

Bulgarien Parlamentswahlen

У Болгарії на тлі пандемії COVID-19 відбуваються вибори у парламент 04.04.2021

У Болгарії відбуваються парламентські вибори. В уряду Бойка Борисова хороші шанси залишитися при владі, однак його партія навряд чи зможе здобути абсолютну більшість.

Boyko Borisov I Premier Bulgarien

У Болгарії на виборах перемагає партія прем'єра Бойка Борисова - екзитполи 04.04.2021

За даними екзитполів, партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" прем'єр-міністра країни Бойка Борисова отримала підтримку 25 відсотків виборців. Очікується, що вона потребуватиме коаліційних партнерів.

Deutschland Coronavirus l Impfstart bei der Polizei in Rheinland-Pfalz

Болгарія також призупинила використання вакцини AstraZeneca 12.03.2021

Болгарський уряд розпорядився призупинити використання вакцини AstraZeneca, поки не будуть розвіяні всі сумніви в її безпеці.

Реклама

Докладно

Члени СММ ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Кулеба попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії.  

Літак Air France

Air France отримає нову фінансову допомогу від уряду Франції

На додачу до торішніх семи мільярдів євро французька Air France отримає додаткову допомогу від уряду країни.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  