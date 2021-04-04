Партія прем'єра Бойка Борисова лідирує на виборах до парламенту Болгарії

Партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" ("ГЕРБ") прем'єр-міністра Бойка Борисова лідирує і набирає 24,2 відсотка голосів за підсумками парламентських виборів. Про це свідчать дані, які опублікувала Центральна виборча комісія країни в понеділок, 5 квітня, після підрахунку 42,5 відсотка бюлетенів.

На другому місці - партія "Є такий народ" (ITN) популярного телеведучого Славі Трифонова, за неї віддали голоси 19 відсотків виборців. Опозиційна Болгарська соціалістична партія - на третьому місці з 14,9 відсотка голосів.

Водночас правоцентристське об'єднання "Демократична Болгарія" і опозиційний лівоцентристський альянс "Встань! Мафія, геть!", члени якого брали участь в антикорупційних протестах і вимагали відставки Борисова в 2020 році, набирають 11 і 5,1 відсотка відповідно.

У "Руху за права і свободи", що об'єднує мусульманське населення Болгарії, - 8,7 відсотка голосів. Партнер "ГЕРБ" по коаліції - націоналістичний "ВМРО - Болгарський національний рух" - з 3,6 відсотками впритул наблизився до 4-відсоткового прохідного бар'єру. Очікується, що остаточні підсумки виборів оголосять 8 квітня.

Прем'єр запропонував сформувати уряд з представниками опозиції

Тим часом прем'єр Борисов вже заявив, що його політсила "ГЕРБ" перемогла, і закликав опозицію розглянути питання про формування коаліційного уряду, який зосередився б на залученні фінансування ЄС на тлі пандемії. "Пропоную вам мир, пропоную висунути експертів, взяти на себе відповідальність. Це моя пропозиція для всіх", - написав він у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, 2020 року жителі Болгарії організовували масові протести проти Бойка Борисова і вимагали його відставки. Протестувальники звинувачували прем'єр-міністра в корупції і зв'язках з олігархами. Борисов відмовився йти у відставку, натомість звільнив декількох міністрів зі свого уряду, щоб спробувати зупинити учасників акцій протесту.

Депутатів у парламент Болгарії обирають на 4 роки. Майже 7 тисяч кандидатів претендують на 240 місць у парламенті.

Дивитись відео 05:03 Поділитись Протести в Болгарії: проти якої "радянщини" і корупції мітингують (18.09.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ifjV Протести в Болгарії: проти якої "радянщини" і корупції мітингують (18.09.2020)