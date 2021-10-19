Обов'язкова вакцинація проти COVID-19 в Україні: хто наступний?

На тлі зростання кількості хворих на COVID-19 український уряд шукає подальші шляхи, аби спонукати якомога більше українців вакцинуватися проти коронавірусної хвороби. На початку жовтня міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України затвердило наказ про обов'язкову вакцинацію працівників освітньої галузі, науковців та держслужбовців. Цей наказ набере чинності через місяць з моменту його оприлюднення, тобто на початку листопада. З цього часу невакцинованих працівників з цих категорій, які отримують кошти з держбюджету, не допускатимуть до роботи без збереження заробітної плати. Але вже зараз, схоже, таке рішення почало приносити результати.

Вакцинуються, оскільки не хочуть втрачати роботу й зарплату

Ще на етапі підготовки та громадського обговорення наказу профспілка працівників освіти і науки України висловилася категорично проти введення обов'язкової вакцинації вчителів, та навіть вийшла на акцію протесту, наголошуючи, що будь-які щеплення - це добровільна справа кожного. На той момент, за даними МОЗ, одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали 63 відсотки педагогів від загальної кількості працівників сфери освіти України, а повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли лише 43 відсотки.

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Нині ж, коли освітянам та держслужбовцям дали час вакцинуватися, допоки щеплення для них не стали обов’язковою вимогою, цифри, зокрема по педпрацівникам за три тижні відчутно змінилися. Як повідомляє міністерство освіти і науки України, станом на 18 жовтня принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86 відсотків освітян, двома дозами вакциновано 56 відсотків працівників закладів загальної середньої освіти від загальної їх кількості. Зведені дані щодо вакцинації серед держслужбовців поки що відсутні.

"Кількість вчителів і працівників шкіл, які отримали щеплення заради збереження свого здоров'я та здоров'я оточуючих, продовжує зростати", - прокоментував ситуацію з вакцинацією освітян міністр освіти й науки Сергій Шкарлет. За його словами, найвищий рівень повної вакцинації мають п'ять областей - Луганська, Харківська, Черкаська, Полтавська, Житомирська та місто Київ.

Як зауважила виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко, цифри вакцинації, зокрема педпрацівників, після оприлюднення наказу красномовно свідчать, що метод "кнута" працює й люди не хочуть втрачати роботу через антивакцинальні міфи та фобії. "Ефект від обов’язкової вакцинації є навіть тоді, коли щеплення не є обов’язковою вимогою. Таку практику потрібно розширювати на інші категорії, оскільки зараз в Україні стає дедалі більше "червоних регіонів", де лікарні вже переповнені хворими на COVID-19, з яких більше 90 відсотків є невакцинованими", - переконана Іваненко.

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Список категорій для обов'язкової вакцинації розширюватиметься

Про розширення списку тих, хто обов’язково має вакцинуватися проти COVID-19 уже обговорюють в оперативному штабі реагування на вакциноконтрольовані інфекції при міністерстві охорони здоров'я України. Як повідомив DW голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій, на засіданні оперативного штабу розглядалося питання запровадження обов’язкової вакцинації для тих категорій працівників, які контактують з великою кількістю людей. "На мою думку в цей список перед усім мають увійти медики, пожежники, поліція, збройні сили, працівники атомних станцій, тобто люди, які забезпечують національну безпеку", - каже Лапій.

У МОЗ своя позиція щодо розширення такого списку. "Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг", - повідомили DW в міністерстві охорони здоров’я. Там також зауважили, що професійні групи ризику, які були визначені першими етапами дорожньої карти МОЗ з вакцинації проти COVID-19, зокрема працівники медичної сфери, військовослужбовці збройних сил, вже досягнули показників у понад 80 відсотків охоплення вакцинацією.

Не лише обов’язкова вакцинація

Не лише обов’язковою вакцинацією можна стимулювати людей робити щеплення проти COVID-19, впевнені експерти. На думку Інни Іваненко, переконати людей робити щеплення можна за допомогою точкових інформаційних кампаній для окремих категорій громадян про користь вакцинації. За її словами, вона переконалася в цьому на практиці, коли її організація організувала вебінар для директорів шкіл та дитячих садочків. "На вебінар записалося більше сотні людей. Ми говорили з найкращими експертами, медиками, які відповідали на всі запитання людей", - зазначає виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України".

Федір Лапій переконаний, що поряд з обов’язковою вакцинацією на українців нині діє метод "сам побачив", коли людий свідомо ухвалюють рішення вакцинуватися, оскільки в колі знайомих хтось важко перехворів на COVID-19. "Коли хтось з оточення потрапляє в реанімацію з ковідом, то це, на жаль, найкращий стимул, аби люди йшли на вакцинацію", - зазначає Лапій.

Тим часом у деяких українських містах вишикувалися черги на вакцинацію від COVID-19. Здебільшого ці міста перебувають у "червоних зона". Наразі "червоний" рівень епідемічної небезпеки оголошено у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. "Ми агітували, переконували, просили, стимулювали і лякали, роздавали квитки в кіно і безкоштовний проїзд в громадському транспорті, погрожували звільненням і карами небесними… Але рівно в ту хвилину, як Дніпро заїхало в "червону" зону, наші дорогі й улюблені земляки вишикувалися у величезні черги на вакцинацію", - написав на своїй сторінці у Facebook міський голова міста Дніпро Борис Філатов та продемонстрував фото величезної черги в одному з центрів вакцинації Дніпра.