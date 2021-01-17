 Навальний перебуває в СІЗО ″Матроська тиша″ у Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2021

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Новини

Навальний перебуває в СІЗО "Матроська тиша" у Москві

Олексій Навальний після повернення в Росію з Німеччини був затриманий і арештований на 30 діб. Він перебуває на карантині.

Навального затримують в аеропорту Шереметьєво

Навального затримують в аеропорту "Шереметьєво"

Російський опозиційний політик Олексій Навальний перебуває у слідчому ізоляторі "Матроська тиша" у Москві. Про це у понеділок, 18 січня, повідомив відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Олексій Мельников. За його словами, Навальний заявив, що співробітники установи не чинять на нього морального і фізичного тиску.

Зазначається, що Навального помістили в камеру, призначену для трьох людей. Він перебуває там один, оскільки має відбути карантин після повернення з Німеччини. Опозиціонеру надали постільні речі та посуд, також він попросив передати родичам перелік необхідних йому речей, повідомив Олексій Мельников.

У свою чергу речниця Навального Кіра Ярмиш зазачила, що опозиціонер раніше ніколи не сидів в СІЗО, якщо не брати до уваги однієї ночі в Кірові. "Там інші умови, там з ним майже неможливо зв'язатися", - наголосила Ярмиш.

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Арешт Олексія Навального

Навального затримали 17 січня на паспортному контролі, коли опозиціонер прилетів з Берліна до Москви. 18 січня його засудили до 30 діб арешту - до 15 лютого. 2 лютого Симоновський суд Москви має намір розглянути клопотання ФСВП про заміну Навальному умовного терміну на реальний.

У Німеччині Навальний провів понад чотири місяці, лікуючись та відновлюючись після отруєння речовиною групи "Новачок". Як тільки опозиціонер оголосив про своє повернення в Росію, стало відомо, що в країні він оголошений в розшук у справі "Ів Роше" і що йому хочуть замінити умовний термін на реальний.

Навальний називає всі кримінальні справи проти нього сфабрикованими. Керівництво ЄС, європейські та американські політики закликають РФ негайно звільнити опозиціонера.

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