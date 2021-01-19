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Матроська тиша

"Матроська тиша" - слідчий ізолятор у Москві. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Матроська тиша".

Слідчий ізолятор "Матроська тиша" (Матросская тишина) в Москві вважається одним з найбільш відомих у Росії. Саме в лікарні СІЗО "Матроська тиша" у 2009 році помер російський юрист Сергій Магнітський, який звинуватив низку чиновників РФ у розкраданні в держави понад 230 мільйонів доларів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Навальний перебуває в СІЗО Матроська тиша у Москві

Навальний перебуває в СІЗО "Матроська тиша" у Москві 19.01.2021

Олексій Навальний після повернення в Росію з Німеччини був затриманий і арештований на 30 діб. Він перебуває на карантині.
Європейський суд з прав людини засудив РФ через смерть Магнітського

Європейський суд з прав людини засудив РФ через смерть Магнітського 27.08.2019

Європейський суд з прав людини визнав "багаторазові порушення" з боку Росії стосовно російського юриста Сергія Магнітського, який раніше помер у СІЗО.
Українських моряків у РФ триматимуть й надалі під вартою

Українських моряків у РФ триматимуть й надалі під вартою 17.04.2019

Суд у Москві продовжив українським морякам строк тримання під вартою до 24 липня. Їх звинувачують у нелегальному перетині кордону РФ. Україна і правозахисники наполягають на статусі моряків як військовополонених.
Санкції ЄС за порушення прав людини: євродепутати відстоюють ім'я Магнітського

Санкції ЄС за порушення прав людини: євродепутати відстоюють ім'я Магнітського 29.01.2019

У Європарламенті хочуть ухвалити резолюцію, що закликає до запровадження "закону Магнітського" на рівні ЄС. Йдеться про санкції за порушення прав людини. Євродепутати наполягають на збереженні імені Магнітського.
Українських дипломатів пустили до поранених моряків - Клімкін

Українських дипломатів пустили до поранених моряків - Клімкін 06.12.2018

З трьома пораненими українськими моряками проводять зустріч українські консули, повідомив глава МЗС України Павло Клімкін. Поранені моряки перебувають у слідчому ізоляторі "Матроська тиша" у Москві.
У Москві повідомили про стан затриманих українських моряків

У Москві повідомили про стан затриманих українських моряків 04.12.2018

Двоє затриманих Росією українських моряків мають легкі травми, у третього поранені обидві ноги, повідомила російська обмудсменка після їхнього відвідування. Вони забезпечені теплими речами та ліками.
Денісова: Громадська наглядова комісія відвідала затриманих українських моряків

Денісова: Громадська наглядова комісія відвідала затриманих українських моряків 02.12.2018

Затриманих українських моряків у Москві відвідали члени Громадської наглядової комісії, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини. За даними російської сторони, лікування поранених моряків проходить нормально.