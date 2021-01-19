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"Матроська тиша" - слідчий ізолятор у Москві. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Матроська тиша".
Слідчий ізолятор "Матроська тиша" (Матросская тишина) в Москві вважається одним з найбільш відомих у Росії. Саме в лікарні СІЗО "Матроська тиша" у 2009 році помер російський юрист Сергій Магнітський, який звинуватив низку чиновників РФ у розкраданні в держави понад 230 мільйонів доларів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Європарламенті хочуть ухвалити резолюцію, що закликає до запровадження "закону Магнітського" на рівні ЄС. Йдеться про санкції за порушення прав людини. Євродепутати наполягають на збереженні імені Магнітського.
Затриманих українських моряків у Москві відвідали члени Громадської наглядової комісії, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини. За даними російської сторони, лікування поранених моряків проходить нормально.