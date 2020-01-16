 Міністерка оборони ФРН не виключає санкцій щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2020

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Новини

Міністерка оборони ФРН не виключає санкцій щодо "Північного потоку-2"

Подальші кроки Німеччини залежатимуть від дій Москви, наголосила очільниця міноборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (архівне фото)

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу "Північний потік-2". Про це вона заявила в неділю, 6 вересня, в інтерв'ю інформагентству Reuters.

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"Я завжди казала, що "Північний потік-2" - далеко не найулюбленіший мій проєкт", - наголосила політикиня, очільниця консервативної партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС). "Для мене завжди було зрозуміло, що тут потрібно враховувати обґрунтовані безпекові інтереси країн Центральної Європи та України", - додала Крамп-Карренбауер.

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На думку німецької міністерки, подальші кроки Німеччини залежатимуть від дій Москви. Доведене використання хімічної зброї ставить дуже серйозні запитання до російського керівництва, вважає очільниця міноборони ФРН. "Європа й світ чекають відповідей на них", - підкреслила вона.

Раніше того ж дня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас (Heiko Maas) в інтерв'ю в газеті Bild am Sonntag вказав, що "сподівається на те, що Росія не змусить ФРН змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2". Водночас глава німецької дипломатії визнав, що відмова від завершення будівництва газопроводу завдасть шкоди інтересам низки фірм з Німеччини та інших європейських країн.

Тим часом 6 вересня берлінська клініка "Шаріте", куди Навальний 22 серпня за бажанням родичів був доставлений на лікування з Омська, повідомила, що стан здоров'я політика поки залишається без змін. Він підключений до апарату ШВЛ і перебуває вже 18 днів в штучній комі.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало недобре в літаку під час рейсу Томськ-Москва. Пілот вирішив здійснити екстрену посадку в Омську. Навального, який уже тоді був у комі, шпиталізували в міську лікарню, а через дві доби омські лікарі дозволили транспортувати його в Берлін, де він відтоді перебуває на лікуванні в лікарні "Шаріте".

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2 вересня уряд Німеччини офіційно оголосив, що політик був отруєний нервово-паралітичноюотрутою з групи "Новачок". Це встановили в спецлабораторії Бундесверу. Аналогічна отрута була знайдена в пробах колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки, які стали цілю хімічної атаки в Солсбері, у Великобританії.

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