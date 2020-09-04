 Лондон назвав правдоподібною версію причетності Кремля до отруєння Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2020

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Новини

Лондон назвав правдоподібною версію причетності Кремля до отруєння Навального

Застосування хімічної зброї - "чистої води гангстеризм", вважає глава МЗС Великобританії Домінік Рааб. А ще, на Росії лежить міжнародне зобов'язання ніколи не застосовувати подібні речовини, додав британський урядовець.

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб (архівне фото)

Версія про причетність влади РФ до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального постає як найбільш правдоподібна, заявив у неділю, 6 вересня, в інтерв'ю виданню Daily Mail глава британського МЗС Домінік Рааб. "Я думаю, що складно прийти до якогось альтернативного пояснення, з огляду на російську державну практику використання (такої речовини - Ред.) в Солсбері, з огляду на складності отримання, зберігання і вже тим більше застосування "Новачка", адже це - дуже небезпечна субстанція", - сказав Рааб.

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На думку Рааба, "потрібне розслідування за підтримки Організації із заборони хімічної зброї, в якому Росія мусить співпрацювати". При цьому глава МЗС Великобританії наголосив, що застосування речовини групи "Новачок" не може вважатися внутрішньою справою країни. "Застосування хімічної зброї в такому контексті - це чистої води гангстеризм", - заявив британський урядовець. Рааб також нагадав про міжнародні зобов'язання РФ не застосовувати подібні отруйні речовини.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало недобре в літаку під час рейсу Томськ-Москва. Пілот вирішив здійснити екстрену посадку в Омську. Навального, який уже тоді був у комі, шпиталізували в міську лікарню, а через дві доби Омські лікарі дозволили транспортувати його в Берлін, де він відтоді перебуває на лікуванні в лікарні "Шаріте".

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2 вересня уряд Німеччини офіційно оголосив, що політик був отруєний нервово-паралітичною отрутою з групи "Новачок". Це встановили в спецлабораторії Бундесверу. Аналогічна отрута була знайдена в пробах колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки, які стали цілю хімічної атаки в Солсбері, у Великобританії. Тоді влада Великобританії звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів.

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