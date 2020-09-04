Лондон назвав правдоподібною версію причетності Кремля до отруєння Навального

Версія про причетність влади РФ до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального постає як найбільш правдоподібна, заявив у неділю, 6 вересня, в інтерв'ю виданню Daily Mail глава британського МЗС Домінік Рааб. "Я думаю, що складно прийти до якогось альтернативного пояснення, з огляду на російську державну практику використання (такої речовини - Ред.) в Солсбері, з огляду на складності отримання, зберігання і вже тим більше застосування "Новачка", адже це - дуже небезпечна субстанція", - сказав Рааб.

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На думку Рааба, "потрібне розслідування за підтримки Організації із заборони хімічної зброї, в якому Росія мусить співпрацювати". При цьому глава МЗС Великобританії наголосив, що застосування речовини групи "Новачок" не може вважатися внутрішньою справою країни. "Застосування хімічної зброї в такому контексті - це чистої води гангстеризм", - заявив британський урядовець. Рааб також нагадав про міжнародні зобов'язання РФ не застосовувати подібні отруйні речовини.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало недобре в літаку під час рейсу Томськ-Москва. Пілот вирішив здійснити екстрену посадку в Омську. Навального, який уже тоді був у комі, шпиталізували в міську лікарню, а через дві доби Омські лікарі дозволили транспортувати його в Берлін, де він відтоді перебуває на лікуванні в лікарні "Шаріте".

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2 вересня уряд Німеччини офіційно оголосив, що політик був отруєний нервово-паралітичною отрутою з групи "Новачок". Це встановили в спецлабораторії Бундесверу. Аналогічна отрута була знайдена в пробах колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки, які стали цілю хімічної атаки в Солсбері, у Великобританії. Тоді влада Великобританії звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів.