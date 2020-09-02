НАТО вимагає міжнародного розслідування отруєння Навального

Посли всіх 30 держав-членів НАТО зібралися у п'ятницю, 4 вересня, на екстрене засідання, присвячене отруєнню російського опозиціонера Олексія Навального. "Уряд РФ повинен цілковито співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї для проведення неупередженого міжнародного розслідування. Відповідальні за цей напад мають постати перед судом", - заявив Столтенберг за підсумками Північноатлантичної ради, повідомляє кореспондент DW.

Під час зустрічі постпред Німеччини при НАТО повідомив своїм колегам про результати експертизи, зробленої лабораторією Бундесверу. За словами Столтенберга, ці результати "довели поза усіляким сумнівом", що Навального отруїли бойовою речовиною з родини "Новачок". "Використання такої зброї - це жахливо. Усі держави-члени НАТО були сьогодні єдиними в засудженні цієї атаки", - додав генсек.

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Тепер Росії необхідно відповісти на "серйозні запитання", додав Столтенберг. НАТО також закликало Москву розкрити програму "Новачка" для Організації із заборони хімічної зброї.

Генсек Альянсу нагадав, що отруєння Навального - не перший напад на критиків російського режиму, деяких з них навіть убили. "Це не лише атака на одну людину, це атака на основні демократичні права. Це також порушення міжнародного права, яке вимагає міжнародної відповіді", - наголосив Столтенберг. Він додав, що деравжи НАТО продовжать обговорювати наслідки "огидного замаху на вбивство" Навального, проте відмовився робити припущення, яким ця міжнародна відповідь може бути.