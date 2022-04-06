Макрон наполягає на продовженні діалогу з Путіним

Незадовго до першого туру президентських виборів у Франції чинний президент цієї країни Еммануель Макрон виступив на захист свого рішення вести переговори з російським колегою Володимиром Путіним перед російським вторгненням в Україну та після його початку. В опублікованому в п'ятницю, 8 квітня, інтерв'ю французькій газеті Le Parisien Макрон заявив про "невдячну роль" щодо підтримання діалогу з Кремлем.

"Переговори з Путіним корисні для підготовки до завтрашнього миру"

Макрон зазначив, що витратив "години" на розмови з російським президентом, при цьому "кожна дискусія проходить під знаком цинізму, і це ніколи не приносить задоволення". Водночас, цей діалог він вважає своїм обов'язком, наголосив він і додав, що не вважає марними переговори з Кремлем. Вони "корисні для підготовки до завтрашнього миру", зазначив Макрон. Закінчення війни в Європі, за його словами, він не бачить до "середини травня".

Водночас французький президент різко розкритикував прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який звинуватив французького президента у переговорах зі злочинцями. Макрон назвав Моравецького антисемітом та звинуватив його у близькості до правих екстремістів.

Президентські вибори у Франції вже у неділю

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 10 квітня, а 24 квітня відбудеться другий тур, якщо жоден із кандидатів не отримає абсолютної більшості голосів. Еммануель Макрон має намір переобратися на другий термін. Його суперницею від Французької соціалістичної партії є мерка Парижа Анн Ідальго, від партії "Республіканці" у виборах бере участь Валері Пекрес. Крім того, за президентську посаду вкотре боротиметься лідерка правопопулістського "Національного об'єднання" Марін Ле Пен. Вибори відбуваються не лише на тлі війни в Україні, а й під час президентства Франції у ЄС у першому півріччі 2022 року.

Президент Франції 7 лютого прилітав до Москви на переговори з Путіним, намагаючись запобігти вторгненню в Україну. Його візит став першою поїздкою такого високопоставленого західного політика до Москви з того часу, як Росія почала стягувати війська до кордону з Україною, вимагаючи від Заходу "гарантії безпеки". Крім того, він неодноразово проводив з ним телефонні переговори, зокрема вже під час війни в Україні.

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