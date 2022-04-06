 Макрон наполягає на продовженні діалогу з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2022

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Новини

Макрон наполягає на продовженні діалогу з Путіним

Діалог із Путіним проходить "під знаком цинізму", але він "корисний для підготовки до миру", заявив президент Франції, відповівши на критику на свою адресу за два дні до президентських виборів.

Еммануель Макрон під час виступу перед першим туром виборів президента Франції

Еммануель Макрон під час виступу перед першим туром виборів президента Франції

Незадовго до першого туру президентських виборів у Франції чинний президент цієї країни Еммануель Макрон виступив на захист свого рішення вести переговори з російським колегою Володимиром Путіним перед російським вторгненням в Україну та після його початку. В опублікованому в п'ятницю, 8 квітня, інтерв'ю французькій газеті Le Parisien Макрон заявив про "невдячну роль" щодо підтримання діалогу з Кремлем.

"Переговори з Путіним корисні для підготовки до завтрашнього миру"

Макрон зазначив, що витратив "години" на розмови з російським президентом, при цьому "кожна дискусія проходить під знаком цинізму, і це ніколи не приносить задоволення". Водночас, цей діалог він вважає своїм обов'язком, наголосив він і додав, що не вважає марними переговори з Кремлем. Вони "корисні для підготовки до завтрашнього миру", зазначив Макрон. Закінчення війни в Європі, за його словами, він не бачить до "середини травня".

Водночас французький президент різко розкритикував прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який звинуватив французького президента у переговорах зі злочинцями. Макрон назвав Моравецького антисемітом та звинуватив його у близькості до правих екстремістів.

Президентські вибори у Франції вже у неділю

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 10 квітня, а 24 квітня відбудеться другий тур, якщо жоден із кандидатів не отримає абсолютної більшості голосів. Еммануель Макрон має намір переобратися на другий термін. Його суперницею від Французької соціалістичної партії є мерка Парижа Анн Ідальго, від партії "Республіканці" у виборах бере участь Валері Пекрес. Крім того, за президентську посаду вкотре боротиметься лідерка правопопулістського "Національного об'єднання" Марін Ле Пен. Вибори відбуваються не лише на тлі війни в Україні, а й під час президентства Франції у ЄС у першому півріччі 2022 року.

Президент Франції 7 лютого прилітав до Москви на переговори з Путіним, намагаючись запобігти вторгненню в Україну. Його візит став першою поїздкою такого високопоставленого західного політика до Москви з того часу, як Росія почала стягувати війська до кордону з Україною, вимагаючи від Заходу "гарантії безпеки". Крім того, він неодноразово проводив з ним телефонні переговори, зокрема вже під час війни в Україні.

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Гостомель: що пережили місцеві жителі (06.04.2022)

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    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


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