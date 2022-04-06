Макрон наполягає на продовженні діалогу з Путіним

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Діалог із Путіним проходить "під знаком цинізму", але він "корисний для підготовки до миру", заявив президент Франції, відповівши на критику на свою адресу за два дні до президентських виборів.
Незадовго до першого туру президентських виборів у Франції чинний президент цієї країни Еммануель Макрон виступив на захист свого рішення вести переговори з російським колегою Володимиром Путіним перед російським вторгненням в Україну та після його початку. В опублікованому в п'ятницю, 8 квітня, інтерв'ю французькій газеті Le Parisien Макрон заявив про "невдячну роль" щодо підтримання діалогу з Кремлем.
Макрон зазначив, що витратив "години" на розмови з російським президентом, при цьому "кожна дискусія проходить під знаком цинізму, і це ніколи не приносить задоволення". Водночас, цей діалог він вважає своїм обов'язком, наголосив він і додав, що не вважає марними переговори з Кремлем. Вони "корисні для підготовки до завтрашнього миру", зазначив Макрон. Закінчення війни в Європі, за його словами, він не бачить до "середини травня".
Водночас французький президент різко розкритикував прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який звинуватив французького президента у переговорах зі злочинцями. Макрон назвав Моравецького антисемітом та звинуватив його у близькості до правих екстремістів.
Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 10 квітня, а 24 квітня відбудеться другий тур, якщо жоден із кандидатів не отримає абсолютної більшості голосів. Еммануель Макрон має намір переобратися на другий термін. Його суперницею від Французької соціалістичної партії є мерка Парижа Анн Ідальго, від партії "Республіканці" у виборах бере участь Валері Пекрес. Крім того, за президентську посаду вкотре боротиметься лідерка правопопулістського "Національного об'єднання" Марін Ле Пен. Вибори відбуваються не лише на тлі війни в Україні, а й під час президентства Франції у ЄС у першому півріччі 2022 року.
Президент Франції 7 лютого прилітав до Москви на переговори з Путіним, намагаючись запобігти вторгненню в Україну. Його візит став першою поїздкою такого високопоставленого західного політика до Москви з того часу, як Росія почала стягувати війська до кордону з Україною, вимагаючи від Заходу "гарантії безпеки". Крім того, він неодноразово проводив з ним телефонні переговори, зокрема вже під час війни в Україні.