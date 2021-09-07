У Франції республіканці висунули кандидаткою в президенти Валері Пекрес

Кандидаткою у президенти Франції від консервативної Республіканської партії стала Валері Пекрес - очільниця французького регіону Іль-де-Франс, до якого входить Париж.

На конгресі Республіканської партії у суботу, 4 грудня, Пекрес з підтримкою майже 61 відсотків делегатів перемогла іншого претендента, депутата-республіканця Еріка Чіотті, повідомляє агентство Reuters.

Хоча Пекрес має помірніші погляди, ніж Чіотті, але вона дотримується консерватизму у питаннях імміграції та правопорядку. Зокрема, Пекрес обіцяє скоротити удвічі кількість дозволів на проживання для мігрантів з країн, що не входять до ЄС, та заборонити жінкам, які супроводжують своїх дітей у школу, носити хіджаб.

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Пекрес сама себе характеризує як "на третину Тетчер, на дві третини Меркель" (маються на увазі колишня прем'єрка Великобританії Маргарет Тетчер та канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). - Ред.).

Пекрес підтримують близько 10 відсотків виборців

Вибори у Франції мають відбутися у квітні 2022 року. Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, 54-річна Пекрес на майбутніх виборах набирає близько 11 відсотків голосів. Цього не достатньо, аби розраховувати на перемогу.

Чинний президент країни Еммануель Макрон поки що офіційно не оголосив про намір брати участь у боротьбі за другий термін. Про намір брати участь в президентських виборах заявили вже десятки політиків. Зокрема, у вересні це зробила 62-річна мерка Парижа Анн Ідальго.