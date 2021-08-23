 Макрон має намір до кінця року відвідати Україну - МЗС Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2021

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Макрон має намір до кінця року відвідати Україну - МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан сподівається, що президент Еммануель Макрон приїде в Україну до кінця 2021 року.

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підтвердив намір президента країни Еммануеля Макрона відвідати Україну з візитом. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу у вівторок, 24 серпня.

"Ми очікуємо з нетерпінням нового етапу співпраці - візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україні. Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин", - сказав Кулеба.

У свою чергу, міністр Ле Дріан висловив сподівання, що візит Макрона в Україні відбудеться вже до кінця 2021 року.

Кулеба: Ми готові до проведення зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі"

За словами Кулеби, Україна готова до проведення зустрічей глав МЗС країн "нормандського формату"(Україна, Франція, Німеччина, РФ) і сподівається на конструктивний підхід Росії у цьому питанні. 

"Зусилля "нормандського формату" мають бути ще ефективнішими. І ми з міністром Ле Дріаном єдині в спільній думці, що "нормандський формат" має працювати, і ми очікуємо від нього більшої динаміки. Ми розуміємо, що насамперед це залежить від позиції Росії, і я хочу скористатися цією можливістю і підтвердити, що ми готові до зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", - сказав глава МЗС України.

Він також додав, що сподівається, що "наш російський колега, міністр Лавров, також конструктивно і сумлінно підійде до проведення цієї зустрічі". Кулеба нагадав, що Україна працюватиме над організацією саміту "нормандського формату" "для підготовки й ухвалення необхідних рішень".

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