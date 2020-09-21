 Маас: ЄС має запровадити санкції проти Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2020

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Маас: ЄС має запровадити санкції проти Лукашенка

Глава МЗС ФРН Гайко Маас вважає, що ЄС має ввести санкції проти Олександра Лукашенка. Він запропонував розробити нові санкції через продовження насильства проти протестувальників у Білорусі.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у понеділок, 12 жовтня, висловився за те, щоб Євросоюз запровадив санкції проти Олександра Лукашенка. Він запропонував, зокрема, почати роботу над новим пакетом санкцій, повідомляє інформагенція dpa.

"Насильство продовжується... Досі арештовують мирних демонстрантів,"- заявив політик під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. "Лукашенко також повинен бути серед тих людей, на кого поширюються санкції", - зазначив очільник німецького зовнішньополітичного відомства. 

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Протести в Білорусі

В Білорусі вже два місяці тривають акції протесту після виборів президента, які пройшли 9 серпня. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на цій посаді з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Білоруські силовики жорстко поводилися з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Олександра Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США.

 

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