Ксенофобія

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Білоруси розділилися у ставленні до мігрантів та шукачів притулку, які скористалися білоруською політичною кризою, аби потрапити до Європи.
Кожен четвертий житель Німеччини має міграційне минуле. Але тільки менш як вісім відсотків членів Бундестагу мають іноземне коріння. Тож парламент залишається далеким від реальності, вважає Майссун Мельхем.
У столиці Туреччини десятки людей громили магазини і автомобілі, які належать сирійцям. Поліція затримала 76 осіб.
Расистські приниження й образи на стадіоні та за його межами. У документальному фільмі "Чорний орел" чорні німецькі футболісти розповідають свої особисті історії, не стримуючи сліз.
Чи можна сміятися над антисемітизмом? Звичайно, можна, переконані організатори виставки в Музеї комунікацій у Берліні. Карикатури й сатиричні тексти висміюють прояви ненависті до євреїв і дають привід для роздумів.
З ініціативою виступив депутат норвезького парламенту від Соціалістичної Лівої партії Петтер Ейде. Між тим BLM отримала шведську премію Улофа Пальме.
Порушено справу проти чотирьох паризьких поліцейських, які побили чорного чоловіка. Відеозапис побиття чоловіка, який працює музичним продюсером, обурив французів.
Олександр Лукашенко розізлив білоруських жінок. Мешканці Барселони насолоджуються містом без туристів. В Австрії пропонують сповідь між землею і небом. Катастрофічні наслідки танення вічної мерзлоти в Росії.
Торгова марка Knorr вирішила відмовитися від назви "циганський соус". З огляду на дебати на цю тему, рішення вітатимуть, але чи допоможе це подолати справжні проблеми сінті та ромів?
На тлі виявлення випадків правого екстремізму в лавах Бундесверу Німеччині варто повернутися до практики обов'язкового військового призову, вважають у Бундестазі. Утім, цьому має передувати дискусія.
В ухваленій Європарламентом резолюції наголошується на необхідності посилення Єврокомісією боротьби зі структурним расизмом. Крім того, євродепутати підтримали учасників антирасистських виступів.
За версією слідства, вирішальними в цьому злочині стали расистські та ксенофобські мотиви. Слухання проходять у вищому земельному суді у Фракфурті-на-Майні.
Дедалі більше німців відвертаються від США з нерозумінням, деякі навіть з огидою. Але до США варто придивитися більш уважно. Адже зараз є чому повчитися. Інес Поль наводить шість причин для цього.
Смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час поліцейської операції в Міннеаполісі зворушила людей по всьому світі, в тому числі й у Німеччині. Глобальний резонанс здивував навіть активістів.
Протягом 2019 року тільки в восьми федеральних землях ФРН нарахували майже 1350 злочинів, скоєних правими екстремістами, від яких постраждало майже дві тисячі осіб. 80 відсотків випадків - заподіяння тілесної шкоди.
Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачує Штефана Б. у вбивстві двох людей, замаху на вбивство 68 осіб, вимаганні із застосуванням насильства і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
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