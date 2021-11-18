Ксенофобія

Коментар: Чинити спротив навіть після чотирьох років Трампа, але витончено і гідно

Дедалі більше німців відвертаються від США з нерозумінням, деякі навіть з огидою. Але до США варто придивитися більш уважно. Адже зараз є чому повчитися. Інес Поль наводить шість причин для цього.