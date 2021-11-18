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Ксенофобія

Ставлення білорусів до мігрантів: фінансують диктатора vs вони такі, як ми

Ставлення білорусів до мігрантів: "фінансують диктатора" vs "вони такі, як ми" 18.11.2021

Білоруси розділилися у ставленні до мігрантів та шукачів притулку, які скористалися білоруською політичною кризою, аби потрапити до Європи.
Коментар: У Німеччині політики й досі без міграційного минулого

Коментар: У Німеччині політики й досі без міграційного минулого 17.09.2021

Кожен четвертий житель Німеччини має міграційне минуле. Але тільки менш як вісім відсотків членів Бундестагу мають іноземне коріння. Тож парламент залишається далеким від реальності, вважає Майссун Мельхем.
Через погром щодо сирійців в Анкарі затримали десятки осіб

Через погром щодо сирійців в Анкарі затримали десятки осіб 13.08.2021

У столиці Туреччини десятки людей громили магазини і автомобілі, які належать сирійцям. Поліція затримала 76 осіб.

Скільки расизму в німецькому футболі? Історії гравців

Скільки расизму в німецькому футболі? Історії гравців 18.06.2021

Расистські приниження й образи на стадіоні та за його межами. У документальному фільмі "Чорний орел" чорні німецькі футболісти розповідають свої особисті історії, не стримуючи сліз.
Антисемітизм для початківців: яка мета цієї виставки в Берліні?

"Антисемітизм для початківців": яка мета цієї виставки в Берліні? 17.06.2021

Чи можна сміятися над антисемітизмом? Звичайно, можна, переконані організатори виставки в Музеї комунікацій у Берліні. Карикатури й сатиричні тексти висміюють прояви ненависті до євреїв і дають привід для роздумів.
Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру

Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру 30.01.2021

З ініціативою виступив депутат норвезького парламенту від Соціалістичної Лівої партії Петтер Ейде. Між тим BLM отримала шведську премію Улофа Пальме.
У Парижі відкрито справу проти поліцейських через побиття музичного продюсера

У Парижі відкрито справу проти поліцейських через побиття музичного продюсера 30.11.2020

Порушено справу проти чотирьох паризьких поліцейських, які побили чорного чоловіка. Відеозапис побиття чоловіка, який працює музичним продюсером, обурив французів.
Білоруські жінки проти Лукашенка - Європа у фокусі (відео)

Білоруські жінки проти Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео) 05.10.2020

Олександр Лукашенко розізлив білоруських жінок. Мешканці Барселони насолоджуються містом без туристів. В Австрії пропонують сповідь між землею і небом. Катастрофічні наслідки танення вічної мерзлоти в Росії.
Расизм у Німеччині: циганського соусу не буде, але що це змінить?

Расизм у Німеччині: "циганського соусу" не буде, але що це змінить? 01.09.2020

Торгова марка Knorr вирішила відмовитися від назви "циганський соус". З огляду на дебати на цю тему, рішення вітатимуть, але чи допоможе це подолати справжні проблеми сінті та ромів?
У Німеччині розмірковують про повернення до обов'язкового призову до армії

У Німеччині розмірковують про повернення до обов'язкового призову до армії 04.07.2020

На тлі виявлення випадків правого екстремізму в лавах Бундесверу Німеччині варто повернутися до практики обов'язкового військового призову, вважають у Бундестазі. Утім, цьому має передувати дискусія.
Європарламент ухвалив резолюцію проти расизму

Європарламент ухвалив резолюцію проти расизму 20.06.2020

В ухваленій Європарламентом резолюції наголошується на необхідності посилення Єврокомісією боротьби зі структурним расизмом. Крім того, євродепутати підтримали учасників антирасистських виступів.
У ФРН почався суд у справі про вбивство політика Любке

У ФРН почався суд у справі про вбивство політика Любке 16.06.2020

За версією слідства, вирішальними в цьому злочині стали расистські та ксенофобські мотиви. Слухання проходять у вищому земельному суді у Фракфурті-на-Майні.

Коментар: Чинити спротив навіть після чотирьох років Трампа, але витончено і гідно

Коментар: Чинити спротив навіть після чотирьох років Трампа, але витончено і гідно 09.06.2020

Дедалі більше німців відвертаються від США з нерозумінням, деякі навіть з огидою. Але до США варто придивитися більш уважно. Адже зараз є чому повчитися. Інес Поль наводить шість причин для цього.
Реакція на смерть Джорджа Флойда: коли протест стає глобальним

Реакція на смерть Джорджа Флойда: коли протест стає глобальним 08.06.2020

Смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час поліцейської операції в Міннеаполісі зворушила людей по всьому світі, в тому числі й у Німеччині. Глобальний резонанс здивував навіть активістів.
Торік у ФРН тисячі людей постраждали від правоекстремістських злочинів

Торік у ФРН тисячі людей постраждали від правоекстремістських злочинів 12.05.2020

Протягом 2019 року тільки в восьми федеральних землях ФРН нарахували майже 1350 злочинів, скоєних правими екстремістами, від яких постраждало майже дві тисячі осіб. 80 відсотків випадків - заподіяння тілесної шкоди.
Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у справі про теракт в Галле

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у справі про теракт в Галле 21.04.2020

Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачує Штефана Б. у вбивстві двох людей, замаху на вбивство 68 осіб, вимаганні із застосуванням насильства і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
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