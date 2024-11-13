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СуспільствоНімеччина

На заході Німеччини зростають ксенофобські настрої

Валерій Сааков | Євген Жуков
13 листопада 2024 р.

Рівень ксенофобії в західних землях ФРН зростає і поволі наближається до показників на сході країни. Водночас дедалі менше німців задоволені тим, як функціонують принципи демократії, кажуть соціологи.

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Акція протесту в німецькому Лейпцигу проти правого екстремізму, серпень 2024 року
Серпнева акція протесту в Лейпцигу проти правого екстремізмуФото: Paul-Philipp Braun/epd/IMAGO IMAGES

Останніми роками на заході Німеччини значно зріс рівень підтримки ксенофобських висловлювань. Про це свідчать результати дослідження, представленого в Берліні в середу, 13 листопада, Інститутом імені Ельзи Френкель-Брунсвік при Лейпцизькому університеті.

Як вказують автори "Лейпцизького дослідження авторитаризму", за показниками ксенофобських настроїв західні землі ФРН дедалі більше наближаються до східних.

Так, на заході країни частка населення з однозначно ксенофобським світоглядом у період з 2022 по 2024 рік зросла з 12,6 відсотка до 19,3 відсотка. На сході Німеччини цей показник становить 31,5 відсотка.

Що відомо про ситуацію з антисемітизмом у Німеччині?

Результати дослідження також свідчать про зміни антисемітських настроїв, що спостерігаються в західній частині Німеччини: якщо з 2002 до 2022 року їхній рівень там знизився з 13,8 до трьох відсотків, то в поточному році спостерігалося невелике зростання відкритого схвалення антисемітських висловлювань - до 4,6 відсотка. 

Водночас на сході країни частка жителів із явно юдофобськими поглядами знизилася з трьох відсотків у 2022 році до 1,8 відсотка.

Задоволеність функціонуванням демократії падає

Так само лейпцизькі дослідники констатують, що дедалі менше жителів Німеччини задоволені тим, як ідеї демократії втілюються в життя. Хоча самі демократичні принципи, як і раніше, підтримують близько дев'яти з десяти німців, тільки 42,3 відсотка респондентів були задоволені демократією "в тому вигляді, в якому вона функціонує у ФРН", - це найнижчий показник від початку відповідних досліджень у 2006 році, у 2022 році він ще становив 57,7 відсотка.

У цьому питанні спостерігається помітна відмінність між різними частинами країни: у західних землях позитивно на нього відповіли 45,5 відсотка респондентів, а у східних - лише 29,7 відсотка.

Репрезентативні опитування проводилися з кінця березня до середини червня, у них взяли участь 2500 людей.

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