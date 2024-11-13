На заході Німеччини зростають ксенофобські настрої

На заході Німеччини зростають ксенофобські настрої13 листопада 2024 р.
Останніми роками на заході Німеччини значно зріс рівень підтримки ксенофобських висловлювань. Про це свідчать результати дослідження, представленого в Берліні в середу, 13 листопада, Інститутом імені Ельзи Френкель-Брунсвік при Лейпцизькому університеті.
Як вказують автори "Лейпцизького дослідження авторитаризму", за показниками ксенофобських настроїв західні землі ФРН дедалі більше наближаються до східних.
Так, на заході країни частка населення з однозначно ксенофобським світоглядом у період з 2022 по 2024 рік зросла з 12,6 відсотка до 19,3 відсотка. На сході Німеччини цей показник становить 31,5 відсотка.
Що відомо про ситуацію з антисемітизмом у Німеччині?
Результати дослідження також свідчать про зміни антисемітських настроїв, що спостерігаються в західній частині Німеччини: якщо з 2002 до 2022 року їхній рівень там знизився з 13,8 до трьох відсотків, то в поточному році спостерігалося невелике зростання відкритого схвалення антисемітських висловлювань - до 4,6 відсотка.
Водночас на сході країни частка жителів із явно юдофобськими поглядами знизилася з трьох відсотків у 2022 році до 1,8 відсотка.
Задоволеність функціонуванням демократії падає
Так само лейпцизькі дослідники констатують, що дедалі менше жителів Німеччини задоволені тим, як ідеї демократії втілюються в життя. Хоча самі демократичні принципи, як і раніше, підтримують близько дев'яти з десяти німців, тільки 42,3 відсотка респондентів були задоволені демократією "в тому вигляді, в якому вона функціонує у ФРН", - це найнижчий показник від початку відповідних досліджень у 2006 році, у 2022 році він ще становив 57,7 відсотка.
У цьому питанні спостерігається помітна відмінність між різними частинами країни: у західних землях позитивно на нього відповіли 45,5 відсотка респондентів, а у східних - лише 29,7 відсотка.
Репрезентативні опитування проводилися з кінця березня до середини червня, у них взяли участь 2500 людей.