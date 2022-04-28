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Автономна Республіка Крим - адміністративна одиниця на півдні України.
Автономна Республіка Крим (АРК) є адміністративною одиницею на півдні України, яка розташована на Кримському півострові. Від березня 2014-го року Крим перебуває під російською окупацією.
Правнучка колишнього керівника СРСР Микити Хрущова, американська професорка Ніна Хрущова в інтерв'ю DW розвінчала міф про те, що Хрущов подарував Крим Україні. В інтерв'ю DW вона також розмірковує, як швидко може настати розвінчання культу Путіна в Росії.
Петро Порошенко вважає, що атаки російських військ на мирне населення України - це геноцид і тероризм божевільного Путіна. В інтерв'ю DW п'ятий президент України поділився своїми міркуваннями щодо мирних переговорів та очікуваннями від Заходу у війні з Росією.