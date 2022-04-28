Правнучка Хрущова: Війна в Україні закінчиться кінцем Росії (22.04.2022)

Правнучка колишнього керівника СРСР Микити Хрущова, американська професорка Ніна Хрущова в інтерв'ю DW розвінчала міф про те, що Хрущов подарував Крим Україні. В інтерв'ю DW вона також розмірковує, як швидко може настати розвінчання культу Путіна в Росії.