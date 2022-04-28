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Крим

Автономна Республіка Крим - адміністративна одиниця на півдні України.

Автономна Республіка Крим (АРК) є адміністративною одиницею на півдні України, яка розташована на Кримському півострові. Від березня 2014-го року Крим перебуває під російською окупацією.

Прапор знято: як на Херсонщині встановлюють окупаційну російську владу

Прапор знято: як на Херсонщині встановлюють окупаційну російську владу 28.04.2022

26 квітня російське командування призначило в окупованій Херсонській області власну військову адміністрацію. Мешканці регіону розповіли DW про те, як живуть під окупацією, та як від неї тікають.
Захоплена вода для Криму: тече, але повільно

Захоплена вода для Криму: тече, але повільно 25.04.2022

З кінця лютого Україна не контролює роботу Північно-Кримського каналу. Окупанти намагаються відновити постачання дніпровської води до Криму, однак надходить вона на півострів дуже повільно.

Правнучка Хрущова: Війна в Україні закінчиться кінцем Росії (22.04.2022) 22.04.2022

Правнучка колишнього керівника СРСР Микити Хрущова, американська професорка Ніна Хрущова в інтерв'ю DW розвінчала міф про те, що Хрущов подарував Крим Україні. В інтерв'ю DW вона також розмірковує, як швидко може настати розвінчання культу Путіна в Росії.
Ніна Хрущова: Мій прадід не передавав Крим Україні

Ніна Хрущова: Мій прадід не передавав Крим Україні 21.04.2022

В інтерв'ю DW правнучка Микити Хрущова пояснила, чому колишній радянський лідер був би проти війни Росії з Україною, та припустила, чим ця війна може закінчитися для обох країн.

Президентка Єврокомісії приїде до Києва 8 квітня

Президентка Єврокомісії приїде до Києва 8 квітня 07.04.2022

Росія 43-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події четверга, 7 квітня.
Рефат Чубаров: Люди в Криму жахнулися наслідків війни

Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни" 01.04.2022

Голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю DW розкритикував пропозиції щодо статусу Криму на переговорах України з Росією, а також розповів про настрої на півострові.

Результат переговорів з РФ: Нейтралітет України в обмін на безпековий договір

Результат переговорів з РФ: Нейтралітет України в обмін на безпековий договір 29.03.2022

Росія після переговорів з Україною в Туреччині заявила про зниження воєнної активності на київському та чернігівському напрямках.
Зеленський: Спершу гарантії безпеки і припинення вогню, потім - Крим і Донбас

Зеленський: Спершу гарантії безпеки і припинення вогню, потім - Крим і Донбас 21.03.2022

Росія 26-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DWпро події понеділка, 21 березня.

Петро Порошенко: У нас є унікальний шанс зупинити Путіна (10.03.2022) 10.03.2022

Петро Порошенко вважає, що атаки російських військ на мирне населення України - це геноцид і тероризм божевільного Путіна. В інтерв'ю DW п'ятий президент України поділився своїми міркуваннями щодо мирних переговорів та очікуваннями від Заходу у війні з Росією.
Туреччина закрила Босфор для військових кораблів РФ. На що це вплине

Туреччина закрила Босфор для військових кораблів РФ. На що це вплине 04.03.2022

Міжнародна Конвенція Монтре дозволяє Туреччині блокувати рух російських військових кораблів через протоки. Як це вплине на війну Росії проти України?
Німеччина анонсувала якнайжорсткіші санкції проти Росії

Німеччина анонсувала "якнайжорсткіші санкції" проти Росії 24.02.2022

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про підготовку "повного пакету якнайжорсткіших санкцій" проти Росії після її вторгнення в Україну. За її словами, Москва порушує елементарні правила міжнародного правопорядку.
МЗС: Росія атакує Україну з Донбасу, Криму та північного напрямку

МЗС: Росія атакує Україну з Донбасу, Криму та північного напрямку 24.02.2022

Російські війська здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямків, у тому числі зі сторони тимчасово окупованих Донбасу та Криму, а також північно-східного регіону, вказують у МЗС.

Путін: РФ визнала ЛДНР у межах всієї Донецької та Луганської областей

Путін: РФ визнала "ЛДНР" у межах всієї Донецької та Луганської областей 22.02.2022

Володимир Путін заявив, що РФ визнала "незалежність" так званих "ЛДНР" разом з їхньою "конституцією", де зазначені кордони в межах всієї Донецької та Луганської областей України.
Україну на Євробаченні-2022 представить гурт Kalush Orchestra

Україну на "Євробаченні-2022" представить гурт Kalush Orchestra 22.02.2022

Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі національного відбору на конкурс "Євробачення-2022" та отримав найбільшу підтримку глядачів. Конкурс відбудеться в італійському Турині у травні.
ЄС наклав санкції на трьох депутатів Держдуми РФ від анексованого Криму

ЄС наклав санкції на трьох депутатів Держдуми РФ від анексованого Криму 21.02.2022

Під санкції Євросоюзу потрапили троє депутатів російської Держдуми, яких обрали восени 2021 року від анексованого Криму, а також голова та заступника Севастопольської "виборчої комісії".
Чому громадські активісти проти телеканалу ДОМ для всієї України

Чому громадські активісти проти телеканалу "ДОМ" для всієї України 17.02.2022

14 громадських організацій протестують проти створення державного російськомовного ТБ в Україні. DW поспілкувалась з представниками деяких з організацій, які підписали спільну заяву.
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