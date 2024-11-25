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РФ повторно атакувала балістикою Одещину, одну з ракет збито

Валерій Сааков | Олена Перепадя
25 листопада 2024 р.

Росіяни вдруге за день атакували Одесу двома балістичними ракетами, одну з яких українським захисникам вдалося збити. Тим часом зросла кількість потерпілих у Харкові.

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Руйнування в Одесі внаслідок російського удару
Руйнування в Одесі внаслідок російського удару (архівне фото)Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/Handout/REUTERS

Пообіді понеділка, 25 листопада, війська Росії атакували Одещину вдруге за день. Одну з двох запущених російськими військовими балістичних ракет типу "Іскандер-М" збила Протиповітряна оборона півдня України.

Друга російська ракета, вочевидь, влучила у поле на півдні Одещини. "Ворожа ракета влучила в поле на півдні області. На щастя, люди та об’єкти інфраструктури не постраждали", - повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер надвечір понеділка.

Крім того, як повідомили Повітряні сили України, на південному напрямку Сили протиповітряної оборони знищили п'ять розвідувальних безпілотників - два безпілотні літальні апарати "Орлан", а також "Фенікс", "Мерлін-ВР" і "Supercam".

Тим часом стало відомо, що внаслідок ранкового ракетного удару Росії по Одесі постраждали 11 людей. Такі дані оприлюднив Олег Кіпер. За наявною інформацією, в районі удару пошкоджена 71 квартира у 25 житлових багатоквартирних будинках, уточнив мер Одеси Геннадій Труханов.

У Харкові 25 постраждалих

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що число постраждалих унаслідок російського ракетного удару по місту вранці 25 листопада зросло до 25 осіб.

Згідно з даними слідчих, за допомогою лікарів звернулося ще дві особи.

Харківщина під російським вогнем: поранення дістав літній чоловік

Вранці 25 листопада російські військові також атакували дроном Куп'янськ, внаслідок удару дістав поранення літній чоловік. Як повідомила в Telegram Харківська обласна прокуратура, близько 8:40 російські війська атакували FPV-дроном Куп'янськ. "Пошкоджено будівлю ліцею. Отримав поранення 68-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Великому Бурлуку, по якому завдали удару близько 10:10, за даними прокуратури, пошкоджені навчальний заклад, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, магазин. За попередніми даними, постраждалих від атаки немає.

На Київщині є пошкодження приватної забудови внаслідок падіння уламків "шахедів"

Також у двох районах Київської області внаслідок падіння уламків збитих 25 листопада російських безпілотників пошкоджені чотири будинки - у них вибиті вікна та пошкоджені дахи.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко у Facebook.  

Загиблий у Херсоні

У Дніпровському районі в Херсоні внаслідок російського удару, вчиненого в день 25 листопада, загинув чоловік, повідомив у Telegram керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Надвечір понеділка ПС ЗСУ інформували громадян про рух ударних безпілотників РФ в небі над Сумською, Чернігівською, Запорізькою та Харківською областями.

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